عملة جديدة في الأردن.. وعصفور وطني يتصدر المشهد

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني للتداول بنفس فئات الإصدار الحالي (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار).

وسيتم طرح فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) للتداول تدريجيا جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.

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وسيتم البدء بطرح فئة الدينار (دينار واحد) والتي سيتم طرحها للتداول بدءاً من اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، ثم طرح الفئات الأخرى ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.

ويتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول وإطالة عمرها، نظراً لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية، كما يمكن معرفة أهم المعالم التي تزيّن جميع فئات الإصدار الخامس من خلال الرجوع إلى نظام إصدار النقد رقم (55) لسنة 2022.

طائر " الجزم السينائي"

وأثارت صورة الطائر على الإصدار الجديد من الدينار الأردني التساؤلات لدى الأردنيين حول سبب وضع صورة طائر على فئة دينار واحد في الاصدار الخامس، وهو ما لم يكن موجودا على الدينار في الإصدار الرابع.

الطائر المدرج على الدينار هو الجزم السينائي، ويعرف أيضًا باسم العصفور الوردي السينائي، وهو الطائر الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

وتعتبر جبال البتراء من أفضل المناطق لمشاهدة هذا الطائر، وتم اختياره كطائر وطني للمملكة بسبب لونه الوردي الذي يشبه لون البتراء، والتي تعد جبالها مأوى مناسب جدا لهذه العصافير وذلك بسبب تمويهها المحكم هناك إذ توفر لها الصخور الوردية مأوى متميز.

ويعد العصفور الوردي السينائي أحد الطيور المثيرة للإعجاب بسبب ألوانه الجدابة وعاداته الفريدة في العيش، فيعتبر هذا العصفور الطائر الوطني للأردن لكونه يعيش بشكل مركز بين جبالها التي تتردد فيها ألحانه الجميلة ويسمع صداها على مدار السنة.

علامات أمنية

ويتضمن الإصدار الجديد 6 علامات أمنية للتحقق من أن الورقة النقدية حقيقية أم لا، منها مائية ومخفية، وفق أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد.

وعند مسك الورقة النقدية أمام مصدر ضوئي سترى العلامة المائية، وتتوافق هذه العلامة المائية مع الصورة المطبوعة للمغفور له الشريف الحسين بن علي التي تظهر على وجه الورقة النقدية، بالإضافة إلى منطقة لونها أفتح وعليها الرقم 1 وقيمة الفئة النقدية بالحروف العربية، ويمكن رؤية هذه العلامة من كلا جانبي الورقة.

وعند رفع الورقة النقدية أمام الضوء ترى رقم الفئة 1 ظاهرا، كما يوجد على ظهر الورقة النقدية الخيط الأمني ثلاثي الأبعاد ظاهرا على سطح الورقة، ورقم 1 يتحرك مع إمالة الورقة النقدية.

كما سترى عند إمالة الورقة النقدية تغير ألوان الطبقة الفضية وبداخلها نجمة سباعية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى وجود الحبر البارز، حيث تتوزع الطباعة البارزة المميزة للأوراق النقدية الحقيقية على أماكن مختلفة من الورقة، ويمكن الإحساس بها من خلال تمرير أطراف الإصبع على أماكن تواجدها على الورقة، مثل اسم البنك ونص قيمة الفئة النقدية في مركز الورقة بالجهة الأمامية.

أما بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر فهناك بعض الخطوط ونقطة بارزة يمكن لمسها بأطراف الأصبع على جانبي الورقة من الجهة الأمامية.