فيلم "Avatar: The Way of Water" يحقق خامس أكبر مبيعات خلال 2022

حصد فيلم "Avatar: The Way of Water" الذي أنتجته شركة "ديزني"، وأخرجه جيمس كاميرون، ما يقدر بنحو 56 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية في دور السينما، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 58% عن بدايته.

ويعد الانخفاض في مبيعات التذاكر أمراً شائعاً بالنسبة لسلاسل الأفلام الرائجة، حيث يشهد معظمها تراجعاً بنسبة 50% إلى 70%. وغالباً ما يستخدم هذا المقياس، المعروف باسم انخفاض الأسبوع الثاني، كمؤشر على ما إذا كان الفيلم سيطول العمر في شباك التذاكر أو قد يتلاشى بسرعة.

ومن المتوقع أن يكون للأفلام التي تقل نسبة تراجع إيراداتها في الأسبوع الثاني عن 50% فترات زمنية طويلة وقوية من مبيعات التذاكر، بينما من المرجح أن تشهد مبيعات التذاكر التي تصل إلى 70% انخفاضاً حاداً مع تلاشي الفيلم من أعين الجمهور.

لاحظ محللو شباك التذاكر أن الطقس الشتوي البارد والعواصف خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد من المحتمل أن تؤدي إلى تباطؤ مبيعات التذاكر محلياً.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر مبيعات التذاكر الدولية في الازدهار. إذ بلغ انخفاض الأسبوع الثاني للأسواق خارج الولايات المتحدة وكندا 43.9%. وكان من المتوقع أن يولد فيلم "The Way of Water" نسبة 70% على الأقل من مبيعات شباك التذاكر من المبيعات الدولية، وهي نفس النسبة التي حققها اعتباراً من يوم الأحد، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وحقق فيلم "The Way of Water" نحو 855 مليون دولار من مبيعات التذاكر العالمية منذ إصداره في 16 ديسمبر تتوزع على 254 مليون دولار محلياً و601 مليون دولار من الأسواق الدولية. وفي الوقت الحاضر، هو خامس أعلى فيلم من حيث الإيرادات تم إصداره في عام 2022.