كيف تستقبل سوق الأسهم السعودية إدراج "لوبريف"؟

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن الاكتتابات بالفعل أصبحت كثيرة في السوق السعودية.

وأوضح أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، أن هناك عوامل سلبية أثرت على هذه الاكتتابات أبرزها ضعف السيولة وتفضيل المستثمرين للودائع البنكية.

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وأشار إلى أن ضعف الاكتتابات مؤخرا يرجع إلى أنها تأتي في نهاية العام حيث يضعف الأداء والتداول بشكل عام.

وقال إن الاكتتابات تختلف من شركة لأخرى، لافتا إلى أن "لوبريف" - المرتقب إدراجها خلال الأسبوع- حققت أرباحا جيدة تتجاوز 1.6 مليار ريال، بالتالي قد يكون الانعكاس إيجابي في التداولات خلال الأيام الأولى.

وأعلنت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- "لوبريف" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، برمز تداول 2223 وبالرمز الدولي SA15M1HH2NH5.

وقالت "تداول السعودية" في بيان، إن حدود التذبذب السعرية اليومية لأسهم شركة لوبريف تكون 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وأضاف جامع، أن تداول أسهم "لوبريف" مرهون بعدة أمور منها نفسية المتعاملين في ذلك اليوم، وستكون الأسواق الأجنبية مفتوحة بالتالي ستكون هناك تذبذبات عالية قد تؤثر بشكل سلبي على السوق السعودية في ذلك الوقت.

وأفاد بأن بدائل الاستثمار في سوق الأسهم "كثيرة"، والعوائد على الودائع والصكوك مرتفعة وأصبحت منافس كبير لسوق الأسهم.