وثائق صندوق "Ark Innovation" تهبط لأدنى مستوى في 5 سنوات.. هل سيتعافى؟

أصبحت كاثي وود واحدة من أكثر المستثمرين المحترفين نفوذاً في العالم خلال السنوات القليلة الماضية. إذ اكتسبت مؤسسة صندوق مؤشرات Ark Innovation ETF - وهي واحدة فقط من الصناديق المتداولة في البورصة التي أنشأتها في شركتها Ark Invest - مكانة بارزة في عام 2020، حيث حققت عوائد رائعة وجلبت الشركات التكنولوجية إلى طليعة أذهان المستثمرين.

يأتي ذلك، بعد أن حققت العديد من أسهم التكنولوجيا مستويات قياسية خلال عام 2021. لكن في السوق الهابطة لهذا العام، انخفض العديد من الأسهم التي اختارتها "وود" لمحفظة "Ark Innovation" بشكل حاد. ونتيجة لذلك، لامست وثائق الصندوق المتداولة أو ما تعرف اختصاراً بـ ETF في وقت سابق من هذا الأسبوع أدنى مستوى لها في 5 سنوات، وهذا ما دفع المستثمرين إلى إلقاء نظرة جديدة ونقدية على "وود" وسط شكوك حول احتمالات انتعاش الصندوق في عام 2023.

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خسائر كبيرة لوثائق Ark Innovation

انخفضت وثائق Ark Innovation بنسبة 65% حتى الآن في عام 2022، وهي نتيجة يمكن إلقاء اللوم عليها على التقاء غير المعتاد للأداء الضعيف عبر مجموعة واسعة من ممتلكاتها. فمن بين أفضل 25 مركزاً في تعبر عنها وثائق صندوقها المتداول، فقد 20 منها بالكامل نصف أو أكثر من قيمتها خلال عام 2022 حتى 21 ديسمبر. وانخفضت 6 منها بنسبة تزيد عن 80%، وفقاً لما ذكرته "Morningstar"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أو ETF، صناديق تتبع أداء مؤشر معين أو قطاع معين أو حتى مجموعة من الأسهم التي لها طبيعة محددة سلفاً، وفقاً لنشرة الإصدار، ويكون دور مدير الصندوق "سلبياً" إلى حد كبير، إذ يركز فقط على جعل معامل الارتباط بين سعر وثائق الصندوق والمؤشر الذي يتبعه متماثلاً تقريباً طوال الوقت.

وانتشر هذا النوع من الصناديق، بسبب مزاياه التي يفضلها المستثمرين الأفراد بشكل خاص، إذ لا توجد عمولات على عمليات الاكتتاب والاسترداد أو التداول أو حتى ضرائب على الأرباح في أغلب الأحيان، كما يمكنهم من الانكشاف على قطاع كامل، بدون المخاطرة في شراء سهم واحد فقط، وهو ما يفيد في عملية التنويع.

ومن وجهة نظر الصناعة، لم يجد Ark Innovation أي ملاذات آمنة. إذ كانت أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين، حيث شهد مزود منصة التجارة الإلكترونية Shopify انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 75% تقريباً. كما أثرت علامات التباطؤ الاقتصادي على وتيرة النمو في صناعة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وقد أثرت المقارنات الصعبة مع الفترة التي تسبب فيها الوباء في اندفاع بين الشركات لبناء تواجدها على الإنترنت على نتائج Shopify.

وحتى أسهم الاتصالات تأثرت بموجة التراجعات، وانخفضت أسهم "زووم"، بنسبة 65% هذا العام، واستمر في اتجاه هبوطي لمدة عامين.

كما كان لدى Ark Innovation أيضاً تعرض كبير لقطاع العملات المشفرة، وهذا لم يكن بالطريقة التي كانت "وود" تحبها في عام 2022، سواء عبر "روبين هوود"، أو "كوينباس".

وحتى في مجال الرعاية الصحية، كافحت شركة Ark Innovation. إذ تمكنت بعض من انكشافاتها من تجنب أسوأ الخسائر، لكن شركة Teladoc Health الرائدة في مجال الرعاية الصحية عن بُعد لم تتمكن بعد من الاستفادة بشكل كامل من الفرص المستمرة في ربط المهنيين الطبيين والمرضى عن بُعد.

وبالطبع، كانت "تسلا"، مفضلة دائماً لدى "وود"، وواجهت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية مشاكلها الخاصة في عام 2022. وأدت المخاوف بشأن انخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية في بيئة اقتصادية كلية صعبة إلى تفاقم الانخفاضات الناجمة عن مجموعة من العوامل، بعضها يتعلق بأعمال تسلا، والبعض الآخر بالملاحقات الأخرى لمديرها التنفيذي.

ما الذي ينتظر Ark Innovation؟

من جانبها، ظلت وود مصرة على أن استثماراتها ستكون ناجحة على المدى الطويل. وانتقدت مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب سياسة التشديد الكمي العدوانية، وتوقعت أنه سيكون لها المزيد من الآثار الاقتصادية الضارة في المستقبل. ومرة أخرى في أبريل، عندما كانت وثائق صندوقها عند ضعف السعر الحالي تقريباً، توقعت وود أن صندوق Ark Innovation ETF سيحقق 50% من متوسط العوائد السنوية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولتحقيق هذا الهدف، سيتعين على وثائق صندوق Ark Innovation أن تتداول بما يقرب من 15 ضعف قيمتها الحالية بحلول عام 2027.