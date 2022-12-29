صحيفة: شركات التأمين اليابانية ستواصل تغطية عمليات الشحن من روسيا

ستواصل شركات التأمين اليابانية توفير تغطية مخاطر الحرب للسفن في المياه الروسية في يناير، حسب ما ذكرت وكالة أنباء كيودو، يوم الخميس.

يأتي ذلك على عكس تصريحات شركات التأمين التي قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها ستوقف تغطية المخاطر المرتبطة بالحرب في المياه الإقليمية الروسية والأوكرانية اعتباراً من 1 يناير.

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وإذا صحت هذه الأخبار، فإنها ستخفف من المخاوف بشأن تعطل شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى اليابان، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وطلبت الحكومة اليابانية من شركات التأمين في وقت سابق من هذا الأسبوع مواصلة التغطية.

وقالت صحيفة "نيكاي التجارية" اليابانية، يوم السبت، إن 3 شركات تأمين يابانية ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت الصحيفة أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها، يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن قرار شركات التأمين جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب التي بدأتها موسكو قبل 10 أشهر.

وقالت "نيكاي" إن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين-2 للغاز والنفط الروسي قد تتأثر. ويعتبر مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيا لشركة غازبروم وشركات يابانية، مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بـ 9% من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.