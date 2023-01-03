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سيارة تسلا (iStock)
سيارة تسلا
تسلا

دولة آسيوية تغرم "تسلا" بسبب "الدعاية الكاذبة"!

الشركة لديها حصة سوقية 13% من مبيعات السيارات الكهربائية في كوريا

دبي - العربية.نت
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ستفرض هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة قدرها 2.8 مليار وون (2.2 مليون دولار) على شركة تسلا لانتهاكها لقانون الإعلان.

وقالت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن شركة تسلا روجت بشكل خاطئ ومبالغ فيها لنطاق القيادة وسرعة الشحن لسياراتها الكهربائية، بالإضافة إلى الوفورات المقدرة في تكاليف الوقود، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدورها، غيّرت الشركة التي يرأسها، إيلون ماسك، الإعلان على موقعها الإلكتروني باللغة الكورية في فبراير 2022 عندما بدأت هيئة الرقابة تحقيقاً.

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كما ستفرض الجهة التنظيمية غرامة إضافية قدرها مليون وون على "تسلا" لانتهاك قانون التجارة الإلكترونية، قائلة إن شركة صناعة السيارات لم تقدم معلومات كافية للمستهلكين حول سياسة الإلغاء.

وبحلول نهاية سبتمبر، باعت تسلا 45812 سيارة كهربائية في كوريا الجنوبية منذ افتتاح مكتب محلي في عام 2015، وفقاً لوزارة النقل. وهذا جعلها ثالث أكبر علامة تجارية للسيارات الخضراء بحصة سوق محلية تبلغ 13%، خلف شركة هيونداي، ووحدتها التابعة Kia Corp.

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