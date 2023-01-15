هذه عوامل إيجابية لأسعار الذهب في 2023

توقع خبير الأسواق العالمية، عبدالعظيم الأموي، في مقابلة مع "العربية"، ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات الـ2000 دولار للأونصة على المدى القريب جداً.

وقال إن هناك عوامل قد تدعم أداء الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها تراجع عوائد السندات، ومخاوف من الركود في بعض الاقتصادات.

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"الفصل الأول من 2023 سيكون جيدا للذهب مثل ما حدث في 2016 والذي شهد تحقيق الذهب مكاسب بالفصل الأول بنحو 16% بدعم من الفائدة السلبية في البنوك المركزية، وانخفاض لعوائد السندات، ومخاوف من تباطؤ النمو"، تبعاً لعبدالعظيم الأموي.

وأضاف: "نتوقع الآن عودة الطلب الاستثماري على الذهب من قبل الصناديق".

وأوضح أن نحو 90% يتوقعون أن يتجه الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أبريل المقبل، وهو ما يعني انخفاض وتيرة التشديد النقدي والتي تنعكس على أسعار الذهب.

وأشار إلى أن الذهب في 2022 شهد تقلبات على مدار العام حيث شهدنا ارتفاعات قوية في الفصل الأول ثم تراجع في الفصليين الثاني والثالث، قبل أن يعاود الصعود في الفصل الرابع وهو ما ساهم في تقليص وتيرة الخسائر بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.

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وقال إن عام 2022 شهد ضعفا واضحا في الطلب الاستثماري على الذهب ولكن قابلته مشتريات قوية للأفراد حيث شهدنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية شراء المستثمرين الأفراد في روسيا نحو 50 طنا من الذهب.

"والعامل الثاني الذي عزز الطلب على الذهب في 2022 مشتريات البنوك المركزية والتي بلغت نحو 700 طن في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، منها نحو 400 طن ذهب في الربع الثالث وهو أعلى معدل منذ بدء مركز الذهب العالمي في رصد المشتريات"، بحسب الأموي.