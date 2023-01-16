3 شركات تأمين إماراتية مدرجة تدرس الاندماج

كشفت مصادر مطلعة عن بدء 3 شركات تأمين إماراتية مفاوضات مكثفة للاندماج فيما بينها، لتشكيل مؤسسة تأمينية عملاقة، يرجح أن تكون الأكبر على مستوى دولة الإمارات.

وقالت المصادر لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الشركات مدرجة في السوق المالية، والمفاوضات تحظى بدعم وتشجيع الجهات الحكومية المعنية، نظراً لأهمية قطاع التأمين في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، والحاجة إلى وجود مؤسسات تأمين وطنية ضخمة قادرة على تلبية الاحتياجات التأمينية الكبرى، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد المحلي.

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وأكدت المصادر أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً، وذلك مع شروع الشركات الثلاث في إجراءات الفحص النافي للجهالة، والذي يشمل عمليات تدقيق شاملة لأوضاع كل من الشركات، لضمان دقة تقييم أوضاعها قبل المضي قدماً في استكمال اتفاق الاندماج بشكل نهائي.

من جانبه، قال خبير في الأسواق المالية، محمد علي ياسين، إن قطاع التأمين في أسواق الإمارات رغم أن عدد شركاته كبير إلا أن تأثيره على القيمة السوقية ضعيف جدا، وأغلبه شركات صغيرة تعمل بمبدأ الحصص.

وأضاف محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، أن الشركات يكون لها حصص معينة لا تتجاوزها، بعدم وجود منافسة مفتوحة على السعر، مع وجود ضوابط لحماية القطاع.

وأشار إلى أن الجهة المنظمة للقطاع تعمل منذ 4 سنوات على تشجيع الشركات للاندماج، لافتاً إلى أن تلك الشركات المزمع دمجها لن تشكل الشركة الأكبر في الإمارات، لأنها شركات صغيرة، وهدفها من الاندماج تصحيح أوضاع داخلية.

كانت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" المدرجة في سوق دبي المالي، قد أعلنت عن استلامها الموافقة المبدئية من الجهات التنظيمية للاندماج مع شركة تكافل الإمارات.

وأعلنت شركة "سلامة" عن الدخول في مفاوضات مع شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان" للاستحواذ على حصة من محفظتها التأمينية في مجالات التأمينات التكافلية العامة والصحية والتكافل العائلي "البديل التكافلي للتأمين على الحياة"، وتخضع الصفقة للتمحيص اللازم والمفاوضات بين الطرفين والموافقات التنظيمية.