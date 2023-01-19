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مدينة الرياض (iStock)
مدينة الرياض
خاص

"الهيئة الملكية لمدينة الرياض" للعربية: بدء تشغيل مشروع النقل العام مارس المقبل

وإعلان استراتيجية مدينة الرياض في 2023

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، إن مشروع النقل العام في مدينة الرياض مشروع "جبار" على مستوى العالم، ورغم التأثر بجائحة كوفيد-19، وتأخره قليلاً فإنه سيتم افتتاح خطوط "الأتوبيسات" في مارس المقبل، ويعقبه الخطوط المختلفة.

وأضاف فهد الرشيد، في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية، أننا "ننظر إلى توسعة الخطوط مع النمو السكاني في مدينة الرياض".

وأوضح أنه سيتم إعلان استراتيجية مدينة الرياض في 2023، بعد أن أخذت وقتاً لعمقها والمشاريع العديدة بها، وبعد إعلان الاستراتيجية سيتم إعلان وسائل النقل التي ستكون في المدينة.

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وأشار الرشيد، إلى الانتهاء من تفاصيل الاستراتيجية قريباً، وإعلانها بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

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