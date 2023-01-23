"الدريس" للعربية: أضفنا 100 محطة و232 ناقلة جديدة في 2022

قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، عبدالمحسن الدريس، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الشركة أضافت 100 محطة جديدة في 2022، وذلك ضمن خطتها للوصول إلى 1000 محطة في عام 2025.

وأضاف أن عدد المحطات الآن أصبح 740 محطة، فيما تم تطوير 98 محطة خلال عام 2022، بتكلفة 95 مليون ريال، ليصل إجمالي المحطات التي تم تطويرها إلى 523 محطة بتكلفة 600 مليون ريال.

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وفي قطاع النقليات قال الدريس "توجد زيادة في السيارات وهي الناقلات من 1256 ناقلة إلى 1497 ناقلة بزيادة 232 ناقلة، والميزة في الناقلات الجديدة أنها توفر الديزل بنحو 25%".

ولفت الدريس إلى وجود نظام "واعي" في المحطات والذي يستخدم شريحة في السيارة وأخرى في طلمبات البنزين، ووصل عدد المحطات التي تطبق هذا التظام 715 محطة، في نهاية 2022، وهذا زيادة 193 محطة، وارتفع عدد السيارات التي تخدمها إلى 778 ألف سيارة.

وتستخدم شركة الدريس تكنولوجيا لمعالجة خدمة العملاء بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، حيث قدمت الشركة النظام الإلكتروني للتزويد بالوقود (مضخات زودت بنظام كشف ترددات الراديو "RFID") سمي "واعي" لتقديم الخدمات الآمنة المريحة غير النقدية للعملاء. ومن خلاله تتعرف آلية قراءة بطاقة "واعي" الموضوعة في فوهة التوزيع على السيارات بمعايير الوقود المعرفة مسبقاً ومن ثم تقوم بالتعبئة ثم التوقف بعد التحقق من البينات الصحيحة.

كان صافي أرباح شركة الدريس قد ارتفع بنسبة 32.72% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 71.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 54.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "الدريس" إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، وزيادة الإيرادات الأخرى بالإضافة الي إيرادات فوائد من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة بالرغم من انخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية ومصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 16.37% مقابل صافي ربح نحو 61.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.

وارتفعت أرباح "الدريس" في 2022 بنسبة 36.76% إلى نحو 241.8 مليون ريال مقابل 176.8 مليون ريال أرباح 2021.