مدينتان عربيتان ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023

تصدرت مدينة دبي، قائمة وجهات السفر الأكثر شهرة عالمياً لعام 2023، وفقاً لتصنيف شركة "TripAdvisor".

وكانت دبي واحدة من مدينتين عربيتين في قائمة أكثر 10 وجهات شهرة للعام 2023، فيما حلت "بالي" الإندونيسية بالمرتبة الثانية في القائمة، بينما جاءت لندن، كأول عاصمة أوروبية في القائمة بالمركز الثالث.

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أما العاصمة الإيطالية، روما، فجاءت في المركز الرابع، تلتها باريس خامسا، لتأتي كانكون في المرتبة السادسة، وهي مدينة ساحلية في المكسيك.

وفي المركز السابع، حلت جزيرة "كريت" اليونانية، فيما كانت مراكش المغربية ثاني مدينة عربية في القائمة التي ضمت أكثر الوجهات شهرة لعام 2023.

وحلّت جمهورية الدومنيكان، في أميركا اللاتينية في المرتبة التاسعة، فيما اختتمت أسطنبول، قائمة أشهر الوجهات للعام الجاري، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".