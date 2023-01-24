هذه المخاطر تهدد الاقتصاد الإماراتي في 2023

أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للمخاطر العالمية 2023 إلى أن أزمة تكاليف المعيشة، والتضخم المرتفع، والصدمات في أسعار السلع تشكل التحديات قصيرة المدى لاستمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي في الإمارات.

كذلك أظهرت الدراسة أن جائحة كورونا، والصراع بين الدول وضع التنافس الجيوسياسي على الموارد الاستراتيجية، والمواجهة الجغرافية الاقتصادية، وفشل تدابير الأمن السيبراني، في مقدمة اهتمامات قادة الأعمال في الإمارات.

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وحث التقرير قادة الأعمال في الإمارات على دمج أطر البيئة والمجتمع والحوكمة والأمن السيبراني في استراتيجية الشركات للحد من مخاطر.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال الرئيس التنفيذي مارش في الإمارات أيمن الحوت، إن هذه الدراسة تتضمن استبيان آراء 1300 خبير حول العالم، يعملون في الحكومات والمؤسسات المالية إلى جانب عدد من الأكاديميين.

وأضاف أن الاستبيان شمل توقعات 18 ألف شخص من المدراء التنفيذيين والخبراء في كل بلد على حدة.

وأوضح الحوت، أن تكلفة غلاء المعيشة تأتي على رأس المخاطر والتحديات في الإمارات وعدد كبير من دول العالم.

وأشار الحوت إلى أن الشركات تلجأ إلى تقديم المنافع الإضافية وتحسين بيئة العمل، وتعديل نظام العمل ليكون خليطا بين العمل عن بعد ومن المنزل.