"الأهلي المصري" يعلن وقف طرح شهادة الـ 25% في هذا التوقيت
أكد أن رصيد شهادات الـ 25% و22.5% بلغ نحو 260 مليار جنيه منذ طرحها
كشف البنك الأهلي المصري أن رصيد الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 25%، و22.5%، بلغ نحو 260 مليار جنيه منذ طرحها بداية الشهر الجاري، وأنه سيتم التوقف عن طرحها بنهاية الشهر الحالي.
ويوم 4 يناير الحالي، وعقب قرار البنك المركزي المصري، بإعلان زيادة جديدة بأسعار صرف الدولار، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادة بسعر فائدة قياسية يصل إلى 25% سنويا وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي بهدف تحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري وتقليل صدمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وانتهى البنكان من إدراج الشهادة مرتفعة العائد على النظام الإلكتروني بهدف إتاحة بيعها للعملاء الراغبين في استثمار أموالهم في هذه الشهادة.
وكان سعر الفائدة على الشهادات الجديدة يبلغ نحو 22.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، أو 25% يصرف في نهاية المدة.
وتم طرح الشهادة لمدة سنة واحدة، وكان الحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من أول ألف جنيه. وكانت متاحة للعملاء في فروع البنكين، والقنوات الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي) والكول سنتر (الخط الساخن).
ويحق لجميع العملاء من الأفراد سواء المواطنون داخل أو خارج مصر، وكذلك الأجانب المقيمون في مصر، كما لا يجوز كسرها قبل مرور 6 شهور. وبموجب الشهادات الجديدة، يسمح البنكان بالاقتراض بضمان الشهادة بزيادة 2% عن سعر الفائدة على الشهادة، أي تكلفة القرض 27% سنويا.
وذكر البنك الأهلي المصري أنه تم تنفيذ ما يقرب من 60% من الشهادات الجديدة من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال) والباقي من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الشهادات الجديدة، تمكنت من جذب نحو 62 ألف عميل جديد منذ طرحها يوم 4 يناير الحالي وحتى الآن.
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