بعد خسارة 50 مليار دولار.. "أداني غروب" تحدد موعد الرد على تقرير "هندنبيرغ"

تعتزم مجموعة "أداني" التابعة للملياردير، غواتام أداني، الرد على تقرير شركة الأبحاث "هندنبيرغ"، بعد الانتهاء من طرح شركتها التابعة "أداني إنتربرايز"، وفقاً لما نقلته صحيفة "Deccan Herald"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المقرر إغلاق الطرح، والذي يعد الأكبر في تاريخ الهند يوم 31 يناير، إذ سيجمع نحو 2.5 مليار دولار، بهدف تمويل التوسعات الرأسمالية للشركة، وتخفيض الديون.

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وقالت المجموعة التابعة لأغنى رجل في الهند، إنها ستقدم تقرير كامل للرد على أسئلة "هندنبيرغ" بعد انتهاء الطرح، وفقاً لما ذكره بعض حملة السندات الذين حضروا مناقشات مع المديرين التنفيذيين لمجموعة "أداني"، على الرغم من أنها قدمت بعض الإجابات خلال الاجتماع.

وجهّزت الشركة تقريراً مكوناً من 100 صفحة أو أكثر، على الرغم من أنها طلبت المشورة القانونية لتحديد الموعد الأنسب لنشر الرد، والذي لن يكون قبل يوم 31 يناير الجاري.

يذكر أن شركة الأبحاث الأميركية "Hindenburg"، نشرت تقريرها الذي حذر من خطر الاستثمار في مجموعة "أداني" قبل أيام فقط من بدء الطرح العام لشركتها الرائدة Adani Enterprises Ltd، والذي قالت خلاله إن تحقيقها الذي استمر لنحو عامين في أعمال الشركة، كشف عن تلاعب في الأسهم ضمن مخطط احتيال المحاسبي على مدى عقود، كما حذرت من أن ديون المجموعة غير مستدامة ويمكن أن تنهار.

كما اتخذت شركة الأبحاث مركزاً بيعياً على أسهم مجموعة "أداني" وديونها، عبر المشتقات المالية غير المدرجة في الهند.

وخسرت الشركة 50 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلستين فقط، فيما محت الخسائر خُمس ثروة "غواتام أداني".

وقالت مجموعة أداني، يوم الخميس إنها تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "هندنبيرغ"، وأضافت: "التقرير مؤذ بشكل ضار، وزائف، وغير خاضع للبحث".