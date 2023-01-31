"إكسون موبيل" تحقق أرباحاً قياسية في 2022.. بلغت 55 مليار دولار

حققت شركة "إكسون موبيل" أرباحاً قياسية بلغت 55.7 مليار دولار في عام 2022، مما يبرز المكاسب المفاجئة لشركات النفط الكبرى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا على الرغم من التباطؤ في الربع الرابع مع تراجع أسعار الوقود الأحفوري عن الارتفاعات الأخيرة.

وأنهت شركة النفط العملاقة "إكسون موبيل" عام 2022، محققة أرباحا قدرها 12.75 مليار دولار في الربع الأخير، مخالفة توقعات "وول ستريت" البالغة 13.7 مليار دولار، وفقاً لتقديرات المحللين التي جمعتها "S&P Capital IQ".

مادة اعلانية

كما تحملت الشركة أيضاً 1.3 مليار دولار تتعلق جزئياً بضرائب غير متوقعة في أوروبا. فيما ترفع شركة "إكسون موبيل" دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن الضريبة، بحجة أن الكتلة تجاوزت سلطتها القانونية، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعلى الرغم من أن الربع الرابع كان من بين أكثر الفترات ربحية للشركة على الإطلاق، إلا أنه انخفض بشكل حاد عن الرقم القياسي البالغ 19.7 مليار دولار الذي حققته في الربع الثالث، في إشارة إلى تباطؤ ارتفاع أرباح شركات النفط العملاقة في الأشهر الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط والغاز، بعد أن سجلت مستويات قياسية الصيف الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي، دارين وودز، إن الشركة "استفادت من سوق مواتية" وأعادت الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال الوباء، حتى في الوقت الذي كانت الصناعة تتكبد فيه خسائر فادحة، للمساعدة في تحقيق "نتائج تشغيلية ومالية رائدة وعائدات للمساهمين في عام 2022 ".

على الجانب الأخر، أعلنت شركة "شيفرون"، منافس "إكسون" في الولايات المتحدة، عن أرباحها القياسية لعام 2022 البالغة 35.5 مليار دولار يوم الجمعة، مما يضع أرباح عمالقة النفط الأميركيين المجمعة للعام الماضي عند أعلى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 91 مليار دولار العام الماضي، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 71 مليار دولار في العام 2012.

وقالت "إكسون"، إن الإنفاق الرأس المالي والاستكشافات في العام الماضي بلغت 22.7 مليار دولار، كما أشارت الشركة إلى رفع الإنتاج بأكثر من 30% في منطقتين من مناطق النمو المرتفع، وهما "جويانا البحرية"، وحقل "بيرميان" النفطي، في تكساس ونيو مكسيكو على التوالي. وقالت أيضا إنها أنتجت وقودا أكثر من أي وقت مضى من مصافيها في أميركا الشمالية.

وفي ديسمبر، قالت "إكسون" إنها تخطط لإنفاق 50 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم بين 2022 و2024، بما في ذلك ما يصل إلى 35 مليار دولار هذا العام والعام المقبل.

وفي هذه الأثناء، ارتفع سهم "إكسون موبيل" العام الماضي بنحو 50%، متجاوزاً منافسيها من شركات النفط الكبرى، وتغلب على تراجع مؤشر S&P 500 الأوسع بنسبة 11% خلال هذه الفترة.