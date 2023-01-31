اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

رئيس "جرير" للعربية: لدينا فائض مالي ومستمرون في توزيع جزء كبير من الأرباح

توقع تراجع أسعار الشحن خلال العام الجاري لمستويات ما قبل الجائحة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقع رئيس مجلس إدارة "جرير للتسويق" محمد العقيل في مقابلة مع "العربية"، عدم تأثر الشركة بأسعار الفائدة المرتفعة خلال الفترة المقبلة، نظراً لانخفاض حجم القروض لديها.

وقال العقيل إن أسعار الشحن قد تواصل التراجع خلال عام 2023 إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا.

وأضاف أن مبيعات "جرير" زادت في الربع الرابع من 2022 بنسبة 11% على أساس سنوي، فيما تحسنت الربحية خلال هذه الفترة على الرغم من الأرباح غير المتكررة في الفترة المقارنة بحوالي 50 مليون ريال.

توقعات بتسجيل "أبل" أول انخفاض في الإيرادات منذ عام 2019 قصص اقتصادية أبل توقعات بتسجيل "أبل" أول انخفاض في الإيرادات منذ عام 2019

وأوضح العقيل أن العودة للدراسة وتغير الجدول الدراسي وتحسن مبيعات أجهزة آيفون في الربع الرابع ساهم في تحقيق نتائج إيجابية.

"كان هناك بعض الضغط على أسعار المبيعات والربحية بالنسبة لأجهزة آيفون، ولكن المزيج من مبيعات الأدوات المكتبية والدراسية ساهم في دعم نتائج الربع الرابع. في أكتوبر تأثرت المبيعات بأزمة سلاسل التوريد، ولكن أسعار الشحن شهدت تراجعا خلال العام الماضي"، بحسب العقيل.

وتابع :"بعض الزيادة في التكاليف تم تمريرها للمستهلك وليست كلها".

وأشار إلى أن هناك بعض التراجع في حجم السلع المبيعة مع زيادة المنافسة، وقال "لاحظنا تغيرا في أنماط سلوك المستهلك، ولكن تحسن الاقتصاد السعودي قلل من حدة التأثير".

"لدينا فائض مالي، ومستمرون في توزيع جزء كبير من الأرباح"، بحسب العقيل

وارتفع صافي أرباح شركة جرير للتسويق بنسبة 1.9% في الربع الرابع من 2022، إلى 267.6 مليون ريال، مقابل نحو 262.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة جرير للتسويق تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 2.23% في 2022، إلى نحو 969.8 مليون ريال، مقابل 991.9 مليون ريال في 2021.

وعزت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، تراجع الأرباح السنوية إلى انخفاض الإيرادات الأخرى والتي تضمنت العام 2021 ربحا رأسماليا قدره 38 مليون ريال من بيع قطعة أرض وتعويض تأمين قدره 11 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة مصروفات البيع والتسويق نتيجة لزيادة الإنفاق على الدعاية لدعم المبيعات والعروض الترويجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟ إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط