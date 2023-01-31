رئيس "جرير" للعربية: لدينا فائض مالي ومستمرون في توزيع جزء كبير من الأرباح

توقع رئيس مجلس إدارة "جرير للتسويق" محمد العقيل في مقابلة مع "العربية"، عدم تأثر الشركة بأسعار الفائدة المرتفعة خلال الفترة المقبلة، نظراً لانخفاض حجم القروض لديها.

وقال العقيل إن أسعار الشحن قد تواصل التراجع خلال عام 2023 إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا.

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وأضاف أن مبيعات "جرير" زادت في الربع الرابع من 2022 بنسبة 11% على أساس سنوي، فيما تحسنت الربحية خلال هذه الفترة على الرغم من الأرباح غير المتكررة في الفترة المقارنة بحوالي 50 مليون ريال.

وأوضح العقيل أن العودة للدراسة وتغير الجدول الدراسي وتحسن مبيعات أجهزة آيفون في الربع الرابع ساهم في تحقيق نتائج إيجابية.

"كان هناك بعض الضغط على أسعار المبيعات والربحية بالنسبة لأجهزة آيفون، ولكن المزيج من مبيعات الأدوات المكتبية والدراسية ساهم في دعم نتائج الربع الرابع. في أكتوبر تأثرت المبيعات بأزمة سلاسل التوريد، ولكن أسعار الشحن شهدت تراجعا خلال العام الماضي"، بحسب العقيل.

وتابع :"بعض الزيادة في التكاليف تم تمريرها للمستهلك وليست كلها".

وأشار إلى أن هناك بعض التراجع في حجم السلع المبيعة مع زيادة المنافسة، وقال "لاحظنا تغيرا في أنماط سلوك المستهلك، ولكن تحسن الاقتصاد السعودي قلل من حدة التأثير".

"لدينا فائض مالي، ومستمرون في توزيع جزء كبير من الأرباح"، بحسب العقيل

وارتفع صافي أرباح شركة جرير للتسويق بنسبة 1.9% في الربع الرابع من 2022، إلى 267.6 مليون ريال، مقابل نحو 262.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة جرير للتسويق تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 2.23% في 2022، إلى نحو 969.8 مليون ريال، مقابل 991.9 مليون ريال في 2021.

وعزت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، تراجع الأرباح السنوية إلى انخفاض الإيرادات الأخرى والتي تضمنت العام 2021 ربحا رأسماليا قدره 38 مليون ريال من بيع قطعة أرض وتعويض تأمين قدره 11 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة مصروفات البيع والتسويق نتيجة لزيادة الإنفاق على الدعاية لدعم المبيعات والعروض الترويجية.