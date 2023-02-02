"سوني" ترفع توقعاتها لمبيعات "PlayStation 5"

رفعت شركة "سوني غروب" توقعات أرباحها للعام بأكمله بعد أن ساعدت مبيعات وحدة التحكم في الألعاب "PlayStation 5" على تجاوز تقديرات الأرباح.

وحدثت الشركة توقعات مبيعات أجهزة "PS5" إلى 19 مليون وحدة للسنة المالية المنتهية في مارس، بعد بيع 7.1 مليون وحدة خلال ربع العام المنتهي في ديسمبر.

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من جانبه، قال المدير المالي، هيروكي توتوكي، في مكالمة هاتفية بعد الأرباح يوم الخميس، إن الزخم لبناء نظام PS5 البيئي آخذ في الازدياد، متجنباً المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على وحدة التحكم في الألعاب التي تم إصدارها قبل عامين.

كما رفعت سوني توقعات أرباحها التشغيلية إلى 1.18 تريليون ين (9.2 مليار دولار) من 1.16 تريليون ين. وأدى قسم الألعاب الرئيسية، وبمساعدة أسعار الصرف المواتية، إلى رفع التوقعات. وقالت شركة سوني إنها تشهد الآن انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات لهذا العام مقارنةً بالسابق.

بدوره، قال المحلل في "Morningstar Investment Service"، كازونوري إيتو: "بالنظر إلى المناخ الحالي حيث يتدهور الطلب في جميع أنحاء العالم، من المدهش أن تتماشى أرباح سوني مع التوقعات"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف "يعتمد طول المدة التي يمكن أن تحافظ فيها "سوني" على هذا الزخم على مقدار الأجهزة التي يمكنها تقديمها. وقد تكون نقطة تحوّل لأعمال الشركة".

وقالت الشركة، التي تزود شركات الهواتف بأجهزة استشعار الكاميرا، إن أرباح التشغيل بلغت 429 مليار ين في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 369 مليار ين، فيما بلغت المبيعات 3.4 تريليون ين.

على الجانب الأخر، قالت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن مشكلات توريد الرقائق التي أعاقت مبيعات أجهزة "PlayStation 5" منذ إطلاقها في عام 2020 قد تراجعت. يتزامن تحسين عرض وحدة التحكم مع إصدار شركة "Sony" للعبة "God of War Ragnarok"، وهي أحدث إصدار من السلسلة الشهيرة.