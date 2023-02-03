البورصة المصرية تنتقل للمربع الأحمر.. 38 مليار دولار خسائر أسبوعية

بعد سلسلة مكاسب أسبوعية طويلة، انتقلت البورصة المصرية إلى المربع الأحمر، وسط سيطرة حالة من القلق والترقب على المستثمرين.

وتأتي الخسائر الأسبوعية، بعد أن تمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب قياسية خلال تداولات شهر يناير الماضي، مدفوعة بعودة المستثمرين الأجانب إلى السوق، في ظل التحركات المكثفة التي يجريها البنك المركزي المصري في ملف سوق الصرف.

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ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.5% خاسراً نحو 38 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 1082 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 1044 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.2% فاقداً نحو 536 نقطة بعدما انخفض من مستوى 16791 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 16255 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5% فاقداً نحو 146 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2924 نقطة إلى نحو 2778 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.86% فاقداً نحو 777 نقطة بعدما صعد من مستوى 20120 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 19343 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.

وتراجع أيضا، مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.18% خاسراً نحو 280 نقطة بعدما نزل من مستوى 6911 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 6691 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.3% فاقداً نحو 191 نقطة بعدما انخفض من مستوى 3031 نقطة إلى نحو 2840 نقطة.

وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6% فاقداً نحو 275 نقطة بعدما نزل من مستوى 4534 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 4259 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.