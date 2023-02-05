رئيس "بنك البلاد" للعربية: الإقراض حقق نمواً متوازناً.. وتحديات مرتقبة في 2023

قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبد العزيز العنيزان، إن 2022 كان عاما قياسيا بالنسبة لأداء البنك مع تسجيل جميع القطاعات أداء ممتازا.

وأضاف العنيزان في مقابلة مع "العربية"، أن أصول البنك سجلت نموا بنسبة 17% في العام الماضي.

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وكشف أن البنك استثمر في الأعوام الأخيرة في مجالات التقنية والموارد البشرية وقطاعات مختلفة تتوافق مع استراتيجية البنك للتوسع مستقبلا.

وتوقع أن يكون هناك بعض التحديات في عام 2023 مع ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات الاقتصادية.

وقال إن البنك أطلق العديد من المنتجات والخدمات المالية الجديدة التي تتواكب مع ارتفاع الفائدة في عام 2022، هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة "إنجاز" للمدفوعات التي تستهدف التوسع في أعمال البنك.

وذكر العنيزان أن التمويل العقاري أرقامه جيدة في بنك البلاد، إلا أنه تراجع بحدود 15% في الربع الرابع من العام الماضي.

ويرى أن التمويل العقاري في السوق السعودية أصبح يمثل "حاجة" وليس "مضاربة"، متوقعا استمرار دور التمويل العقاري في دوره الرئيسي في عملية التمويل، وسط طلب كبير في السوق.

وأوضح أن نمو الإقراض في بنك البلاد "متوازن" في جميع القطاعات.

وبين العنيزان أن قطاع الشركات يستفيد من المشاريع الكبرى، لافتا إلى أن البنك ساهم في تمويل الكثير من هذه المشاريع.

وكشف عن دخول البنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل تركيز رؤية المملكة 2030 للتوسع في هذا القطاع، ومؤخرا تم إطلاق بنك المنشآت الصغيرة.

وأضاف أن أول عملية تمويل مشتركة مع بنك المنشآت الصغيرة كانت مع بنك البلاد، مما يعطي مجالا للتوسع في هذا النوع من الإقراض.

وأوضح العنيزان أن مستويات السيولة شهدت بعض الضغوط في بعض الفترات من عام 2022، لكن رجعت الأمور إلى وضعها الجيد، لافتا إلى أن نسبة الإقراض إلى الودائع عند مستوى جيد.

وقال الرئيس التنفيذي إن بنك البلاد أنهى عام 2022 على نسبة 80% للودائع مقابل القروض، إلى جانب نمو ممتاز في الودائع وصل إلى 17% على أساس سنوي.

وأضاف أن اتجاه البنوك لطرح منتجات ادخارية واستثمارية ستساهم في تعزيز مستوى الودائع في البنوك.

وبالنسبة لاستثمارات بنك البلاد، قال العنيزان إن "الاستثمارات وضعها ممتاز بعد أن سجلت زيادة بنسبة 20% في العام الماضي، وكان هناك بعض الفرص الاستثمارية التي دخل البنك فيها والتي من المتوقع نموها خلال العام 2023".