خصومات كبيرة على هواتف "آيفون" في هذه الدولة.. أرخص من أسعار "أبل"

خفّض كبار تجار التجزئة في الصين سعر طرز هواتف "آيفون 14" من شركة أبل، وسط تراجع الطلب على الهواتف الذكية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وعرض موقع التجارة الإلكترونية "JD.com"، وهو موزع معتمد لشركة أبل، بيع الإصدار الأساسي من "آيفون 14 برو" مقابل 7199 يوان صيني (1062 دولاراً) بعد "كوبون" ترويجي بقيمة 800 يوان، أي ما يمثل خصماً بـ10% من السعر الأساسي، فيما يباع هاتف "آيفون 14 برو ماكس"، مقابل 8199 يواناً بعد تخفيض قدره 800 يوان.

مادة اعلانية

من جهتها، تبيع "Suning"، وهي شركة تجزئة كبرى أخرى، الطراز الأساسي من "آيفون 14 برو" مقابل 7199 بعد الخصومات، و"آيفون 14 برو ماكس" مقابل 8199 يوان.

وتأتي التخفيضات فيما لم يغير موقع "أبل" الرسمي في الصين الأسعار، إذ يبدأ سعر هاتف "آيفون 14 برو" من 7999 يوان، ونسخة "برو ماكس" من 8999 يوان.

وعلى الرغم من أن "أبل" تتحكم بشدة في أسعار منتجاتها في الصين ونادراً ما تسمح لتجار التجزئة الخارجيين بتقديم مثل هذه الخصومات الحادة، إلا أنها سمحت سابقاً لمثل هذه التخفيضات في يونيو 2020، بعد أن أعادت الصين فتح اقتصادها بعد عمليات الإغلاق الصارمة في جميع أنحاء البلاد لمحاربة تفشي الموجة الأولى لفيروس كورونا حينها.

لكن تخفيضات الأسعار تأتي بعد ركود كبير في سوق الهواتف الذكية في الصين العام الماضي، حيث بلغت شحنات الهواتف الذكية 285.8 مليون وحدة في عام 2022، بانخفاض 13.2% على أساس سنوي إلى أقل من 300 مليون وحدة لأول مرة منذ عشر سنوات، وفقاً لمؤسسة "IDC".

وقالت "IDC" إن شحنات هواتف "آيفون" من "أبل" تراجعت بأكثر من 4% على أساس سنوي في الصين في عام 2022، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما أعلنت شركة أبل عن انخفاض إجمالي المبيعات لربع ديسمبر بنحو 5% عن العام الماضي، وهو أول انخفاض في المبيعات على أساس سنوي منذ عام 2019.