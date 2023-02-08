3 دول عربية تتصدر أفضل الأسواق الناشئة جاهزية للاستثمار

حلت 3 دول عربية في صدارة الدول الناشئة الأكثر جاهزية للاستثمار، وفقاً لمؤشر "أجيليتي للوجستيات" والذي صدر حديثاً.

وحافظت الإمارات على الصدارة في الإصدار السنوي الرابع عشر للمؤشر بإجمالي 9.1 نقطة، في تصنيف أساسيات الأعمال.

مادة اعلانية

فيما صعدت قطر مركزين إلى المرتبة الثانية، متقدمة بذلك على كل من ماليزيا، صاحبة الوصافة العام الماضي، والتي جاءت في المرتبة الرابعة، خلف السعودية، والتي جمعت 7.86 نقطة.

ووصف التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، السعودية، بأنها أكثر الأسواق إثارة لصناعة اللوجستيات على مستوى العالم حالياً، بدعم من الاستثمارات الحكومية الكثيفة في القطاع. إذ تعهدت الحكومة في عام 2021 باستثمار 500 مليار ريال خلال العقد المقبل في تطوير المطارات والموانئ وخطوط السكك الحديدة، وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما أطلقت مبادرة "سلاسل الإمداد العالمية" العام الماضي بهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار، لترسيخ مكانة السعودية كمنصة عالمية لسلاسل التوريد.

وجاءت "عمان" و"البحرين" في المركزين الخامس والسادس في القائمة، متقدمتين على الصين صاحبة المرتبة السابعة، ومن بين 50 سوق ناشئة يغطيها المؤشر.

وفي المراتب التالية وحتى المركز الـ 11، جاءت دول تشيلي، والأردن، والمغرب، والعراق.

كما تقدمت مصر، مركز واحد عن العام الماضي، وحلت في المرتبة الـ 18 عالمياً بين 50 سوقا ناشئة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أجيليتي"، طارق سلطان، إنه على الرغم من التغيرات الطفيفة التي حدثت في ترتيب الشركات في المراكز العشر الأولى، إلا أن العام الماضي شهد تذبذبات عنيفة في الأسواق الناشئة، ظهرت بقوة من الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد والتضخم، ما أثر على بيئة الأعمال في العديد من البلدان التي شملها التقرير.

وأشار إلى بداية العام، والتي شهدت وصول أسعار الشحن إلى مستويات قياسية، واستمرت في النزول بقوة حتى دخول عام 2023 مع وفرة في السعات والحاويات المنقولة.