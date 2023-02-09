من وراء "ChatGPT"؟.. أسس شركته الأولى في سن المراهقة وباعها بـ43 مليون دولار

أصبح تطبيق الدردشة ChatGPT، حديث العالم خلال الشهرين الماضيين، إذ بات أسرع تطبيق انتشاراً في التاريخ.

وجمع التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يزيد على 100 مليون مستخدم خلال أقل من شهرين على إطلاقه.

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كما وصل إلى علامة مليون مستخدم في خمسة أيام فقط، وهو الرقم الذي استغرق سنوات للكثير من التطبيقات الشهيرة التي نستخدمها يومياً.

وأثار تقليد "ChatGPT" للمحادثات البشرية تكهنات حول قدرة التطبيق على استبدال الكتّاب المحترفين، بل تهديد أعمال البحث الأساسية في "غوغل".

وطوّرت شركة "Open AI"، تطبيق "ChatGPT"، والتي شارك في تأسيسها الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، ورجل الأعمال سام ألتمان.

وتجني الشركة الأموال من خلال فرض رسوم على المطورين لترخيص تقنيتها.

وقد أسس سام ألتمان، شركة "Open AI" في عام 2022، لكن لا شيء يحدث بالصدفة، حيث تعلم ألتمان البرمجة في عمر 8 سنوات.

وفي سن الـ19 ترك ألتمان جامعة "ستانفورد" ليؤسس شركته الأولى "Loopt"، والتي باعها لاحقاً مقابل 43 مليون دولار.

وفي عمر الـ28، اختارته حاضنة الأعمال الشهيرة "ycombinator" رئيساً تنفيذيا للشركة، وهي مسرعة الأعمال التي استثمرت في المراحل المبكرة في العديد من الشركات الشهيرة مثل "Dropbox"، و"سترايب"، و"Airbnb"، وغيرها الكثير.

أما في عمر الـ34، تراجع ألتمان عن الإدارة التنفيذية لمسرعة الأعمال، وأصبح رئيساً للشركة ليتفرغ بصورة أكبر لشركته للذكاء الاصطناعي.

ومؤخراً تم تقييم "Open AI" بـ29 مليار دولار، عبر صفقة شراء "مايكروسوفت" حصة من الشركة مع خطة لضخ 10 مليارات دولار.