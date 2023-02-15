العبار لـ "العربية": نبحث بجدية عن فرص استثمارية جديدة في مصر

قال مؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار، في مقابلة مع العربية"، إن المجموعة احتجزت مخصصات بأكثر من مليار درهم خلال عام 2022.

وأضاف العبار، أن المجموعة تبحث بجدية عن فرص استثمارية في مصر خلال الفترة الحالية، قائلا:"نحن نتفائلون.. أدعو الجميع للبحث عن فرص استثمارية في مصر".

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية 15% في الربع الرابع من 2022، إلى 1.04 مليار درهم.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين، والتي كانت عند 1.07 مليار درهم.

وعلى مدار عام 2023، ارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية بنسبة 80% إلى 6.8 مليار درهم.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى نمو الإيرادات بنسبة 10% إلى 132 مليار درهم.