خاص
وزير المالية للعربية: jستهدف خفض معدل التضخم في السودان لـ25% هذا العام
بعد أن سجل 300% في العام 2022
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قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن الجهود التي يقوم بها السودان قللت من مستويات التضخم التي تجاوزت 300% في العام الماضي إلى 80% حاليا.
وأضاف إبراهيم في لقاء مع "العربية"، على هامش القمة العالمية للحكومات، أنه من المستهدف أن تسجل مستويات التضخم 25% بنهاية هذا العام.
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وتوقع الوزير أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا بنحو 1.4% في 2023 ويرتفع إلى 3% في العام المقبل.
وتابع: "قطعنا أشواطا جيدة في الاعتماد على موارد ذاتية حقيقية، في ظل توقف الدعم الخارجي".
وأوضح أن موازنة العام 2023 معتمدة بنسبة 6% على الدعم المتوقع من الخارج، فيما سيتم الاعتماد على 94% من الموارد الداخلية.
وأكد على العمل بجدية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، محاولين أن نرفع من إيراداتنا بتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الفئات الضريبية.
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