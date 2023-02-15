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خاص

وزير المالية للعربية: jستهدف خفض معدل التضخم في السودان لـ25% هذا العام

بعد أن سجل 300% في العام 2022

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن الجهود التي يقوم بها السودان قللت من مستويات التضخم التي تجاوزت 300% في العام الماضي إلى 80% حاليا.

وأضاف إبراهيم في لقاء مع "العربية"، على هامش القمة العالمية للحكومات، أنه من المستهدف أن تسجل مستويات التضخم 25% بنهاية هذا العام.

وتوقع الوزير أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا بنحو 1.4% في 2023 ويرتفع إلى 3% في العام المقبل.

انخفاض معدل التضخم السنوي في السودان لـ88.8% خلال نوفمبر  اقتصاد اقتصاد السودان انخفاض معدل التضخم السنوي في السودان لـ88.8% خلال نوفمبر 

وتابع: "قطعنا أشواطا جيدة في الاعتماد على موارد ذاتية حقيقية، في ظل توقف الدعم الخارجي".

وأوضح أن موازنة العام 2023 معتمدة بنسبة 6% على الدعم المتوقع من الخارج، فيما سيتم الاعتماد على 94% من الموارد الداخلية.

وأكد على العمل بجدية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، محاولين أن نرفع من إيراداتنا بتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الفئات الضريبية.

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