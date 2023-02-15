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خاص

"المالية الإماراتية" للعربية: نتوقع نمو الاقتصاد المحلي 3.9% في 2023

مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالعام الماضي

دبي - العربية.نت
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قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس خوري، إن دولة الإمارات أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة وحجم قطاعها المصرفي تجاوز 3.5 تريليون درهم.

وأضاف خوري في لقاء مع العربية، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن المصرف المركزي أطلق برنامجا لتحول البنية التحتية المالية بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.

وذكر خوري أن إجمالي ما أصدرته الوزارة من ديون تجاوز 9 مليارات درهم منذ العام الماضي، مضيفا: "شهدنا ارتفاعا في الإقراض وعدم تغير في المخصصات مع توفر سيولة كافية في البنوك".

وتوقع وكيل الوزارة أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا عند 3.9% في 2023 مع انخفاض نسب التضخم عن العام الماضي.

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