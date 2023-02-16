بلومبرغ: الهند قد تحتفظ بالقيود المفروضة على صادرات الغلال لأسباب سياسية

مع اقتراب الانتخابات العامة الأكثر أهمية في الهند العام المقبل، يخطط رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بإجراء استطلاعات للرأي في عدة ولايات هذا العام، وقد يكون الحفاظ على تكلفة المواد الغذائية الأساسية تحت السيطرة لحماية الفقراء أولوية قصوى.

وقد يعني هذا أن الحكومة ستمدد على الأرجح قيود التصدير على القمح، وهو جزء أساسي من النظام الغذائي ومفتاح للأمن الغذائي للعديد من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وفي هذه الأثناء، تقلصت احتياطيات الدولة من القمح المستخدمة لتزويد برنامج الغذاء للفقراء إلى الأصغر في هذا الوقت من العام منذ عام 2017، مما يدل على أن رئيس الوزراء لديه سبب وجيه لعدم المخاطرة بالقيود.

ومن المحتمل أن يؤدي تمديد قيود التصدير إلى تعزيز سوق القمح العالمية، حيث تكون الإمدادات شحيحة بسبب الطقس الجاف في مناطق الزراعة الأميركية وانخفاض الإمدادات الأوكرانية بعد الغزو الروسي قبل عام تقريباً.

وبينما تتوقع وزارة الزراعة وبعض التجار أن يصل إنتاج القمح في البلاد إلى مستوى قياسي يبلغ 112 مليون طن هذا العام، لا يزال من السابق لأوانه تأكيد هذا الحجم، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة "ITC Agri Business"، راجنيكانت راي.

وقال راي: "المحصول يبدو جيداً حتى الآن، ولكن علينا مراقبة درجات الحرارة". وأضاف: "من غير المحتمل رفع حظر التصدير بسبب انخفاض المخزونات"، قائلاً إن أي تحرك لتخفيف القيود الآن سيعزز السوق المحلية ويجعل من الصعب على الحكومة شراء الحبوب بأقل أسعار دعم لتجديد الإمدادات لبرنامج الرعاية.

أوقفت الهند الصادرات في مايو من العام الماضي، في خطوة صادمة أججت مخاوف من نقص الغذاء العالمي والتضخم وسط الحرب في أوكرانيا. واتُخذ القرار بعد أن أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى خسائر في المحاصيل، وتراجع الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. كما دفعت مخاوف مماثلة الحكومة إلى فرض قيود على صادرات الأرز والسكر.

مخاوف التضخم

وقالت الأستاذة المساعدة في المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد، بورنيما فارما، إنه على الرغم من أن تضخم الغذاء لم يؤثر على التوقعات الانتخابية للحزب الحاكم في انتخابات المجالس في بعض الولايات بما في ذلك أوتار براديش وغوغارات، إلا أنه لا يريد المخاطرة قبل الانتخابات المستقبلية والانتخابات العامة في العام المقبل حيث أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضر دائماً بالمستهلكين.

وأضافت فارما أن أسعار الحبوب في الهند لم تنخفض بالقدر المتوقع، مع انخفاض تكاليف القمح بشكل هامشي فقط، وتريد الحكومة أن يكون لديها مخزونات محلية كافية لضمان الأمن الغذائي للفقراء.

وفي حين تحسنت آفاق المحاصيل المزروعة في فصل الشتاء، خاصة بالنسبة للقمح والبذور الزيتية، لا تزال هناك مخاطر من الأحداث المناخية المعاكسة، وفقاً لبنك الاحتياطي الهندي. وإذا ارتفعت درجات الحرارة من الآن وحتى منتصف مارس خلال فترة حرجة لنمو المحاصيل، فقد يضر ذلك بالمحاصيل.

لا يزال تضخم أسعار المستهلك يمثل مشكلة كبيرة في الهند. تسارعت مرة أخرى في يناير بعد الاعتدال في الربع الرابع. وظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والوقود، أعلى من 6% للشهر السادس عشر على التوالي. وهذا يؤكد التحدي الذي تواجهه الحكومة بشأن الأسعار قبل الانتخابات.