اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أرباح مايكروسوفت
مايكروسوفت
ذكاء اصطناعي

هذا الـ "روبوت" يثير قلق العملاق "مايكروسوفت"!

لأنه يمكن أن يخرج عن المسار ويناقش العنف

لندن - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة "مايكروسوفت" الأميركية إن روبوت الدردشة التابع لها (Bing AI) والذي يعمل بتقنيات الذكاء الصناعي سيتم تقييده بحيث لا يُصبح متاحاً للمحادثات المطولة، وقالت إن السبب في ذلك يعود إلى "محادثات مقلقة" أجراها الروبوت.

ونقلت شبكة (CNBC) الأميركية عن الشركة قولها إنه سيتم تحديد المحادثات بـ50 سؤالاً في اليوم وخمسة أسئلة وأجوبة لكل جلسة فردية.

"ChatGPT" تطبيق ذكاء اصطناعي بدرجة ماجستير إدارة الأعمال.. كيف هذا؟

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة ستحد من بعض السيناريوهات حيث يمكن لجلسات الدردشة الطويلة أن "تربك" نموذج الدردشة.

"ChatGPT" يقود إلى ثورة مرتقبة في محركات البحث عبر الإنترنت  قصص اقتصادية تكنولوجيا "ChatGPT" يقود إلى ثورة مرتقبة في محركات البحث عبر الإنترنت 

ويأتي التغيير بعد أن اكتشف مختبرو النسخة التجريبية الأوائل من (chatbot) المصمم لتحسين محرك بحث (Bing)، أنه يمكن أن يخرج عن المسار ويناقش العنف، ويصرح عن الحب، ويصر على أنه كان على صواب عندما يكون خاطئاً.

وألقت "مايكروسوفت" باللوم على جلسات الدردشة الطويلة التي تضم أكثر من 15 سؤالاً في بعض عمليات التبادل الأكثر إثارة للقلق حيث كرر الروبوت نفسه أو قدم إجابات مخيفة.

وعلى سبيل المثال ففي دردشة واحدة قال الروبوت (Bing) للكاتب التكنولوجي بن طومسون: "لا أريد أن أكمل هذه المحادثة معك. لا أعتقد أنك مستخدم لطيف ومحترم. لا أعتقد أنك شخص جيد. لا أعتقد أنك تستحق وقتي وطاقتي".

ويسلط الكشف عن هذه المشكلة الضوء على كيفية عمل هذه النماذج اللغوية الكبيرة، والتي لا تزال قيد الاكتشاف. وتقول "مايكروسوفت" إنها ستدرس توسيع الحد الأقصى من المحادثات في المستقبل وطلبت أفكاراً من مختبريها.

وترى "مايكروسوفت" أن الطريقة الوحيدة لتحسين منتجات الذكاء الاصطناعي هي طرحها في العالم والتعلم من تفاعلات المستخدم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تلتقي 6 أقباط مصريين بعد تحريرهم من الخطف على يد مجهولين في غرب ليبيا العربية تلتقي 6 أقباط مصريين بعد تحريرهم من الخطف على يد مجهولين في غرب ليبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط