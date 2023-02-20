صحف صينية ترصد الملياردير المؤسس لـ "علي بابا" في أستراليا

ظهر الشريك المؤسس لمجموعة "علي بابا"، جاك ما، في أستراليا، وهي المحطة الأخيرة في رحلة قصيرة عالمية استمرت لأشهر.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن مصادر مجهولة قولها إنه تم رصد رجل الأعمال في فندق في ملبورن في الأيام الأخيرة وتأكد لاحقاً أنه يقضي بعض الوقت في البلاد. وظهرت لقطات للشريك المؤسس لمجموعة "علي بابا القابضة المحدودة" على تويتر.

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وفي حين أن خط سير رحلته لا يزال غير واضح، كان "ما" قريباً من عائلة "مورلي"، التي لعبت في الثمانينيات دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبله عندما دعوا الشاب آنذاك لزيارة نيوكاسل، نيو ساوث ويلز. وظل "ما" على اتصال مع "عائلة مورلي"، وفي عام 2017 أنشأ صندوقاً للمنح الجامعية بقيمة 20 مليون دولار باسم معلمه الراحل "كين مورلي".

استأنف "ما" منذ أواخر عام 2022 تدريجياً الرحلات العالمية لرجل الأعمال الصيني الشهير، حيث أمضى بعض الوقت في طوكيو والريف الياباني قبل أن يشق طريقه إلى تايلاند، وشارك في مباراة ملاكمة مواي تاي. كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه حضر إلى هونغ كونغ الشهر الماضي للقاء المديرين التنفيذيين في الشركات المالية والتكنولوجيا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كان المدير التنفيذي السابق - من بين الوجوه الأكثر شهرة في الصين - في حالة تحرك في الوقت الذي ظهرت فيه علامات على أن بكين تتراجع عن حملة للحد من تأثير وقوة عمالقة الإنترنت.

وفي يناير، تنازل "ما" عن حقوقه في إمبراطورية للتكنولوجيا المالية لشركة "Ant Group" التابعة له، والتي اعتبرها العديد من المراقبين بمثابة إشارة إلى أن حملة القمع القاسية على وشك الانتهاء.