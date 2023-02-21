واردات تركيا من الذهب السويسري ترتفع لأعلى مستوياتها في 11 عاماً

ارتفعت واردات تركيا من الذهب من سويسرا إلى أعلى مستوى لها منذ 2012 على الأقل في يناير، حيث أدى التضخم المرتفع في البلاد إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، أنه تم شحن أكثر من 58 طناً من الذهب إلى تركيا، وفقاً للجمارك السويسرية، وهو أكبر رقم شهري في البيانات يعود إلى يناير 2012. ويأتي الرقم المذهل - الذي يمثل 42% من إجمالي صادرات الذهب السويسرية – بعد تسارع شراء السبائك، من جانب الأتراك، مع تسارع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 85% العام الماضي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وتتخذ الحكومة التركية الآن إجراءات للحد من بعض واردات الذهب بعد الزلازل المدمرة التي خلفت أكثر من 41 ألف قتيل. إذ يُطلب من البنوك أيضاً تحديد فروق أسعار دنيا على مبيعات السبائك للمشترين المحليين في محاولة لكبح الطلب.

كانت مشتريات الذهب الأجنبية واحدة من أكبر العوائق المالية الخارجية لتركيا في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على الليرة التي تتعرض لضغوط بالفعل. فيما كان البنك المركزي للبلاد هو المشتري الأكبر بين المؤسسات التي تم تسميتها العام الماضي، حيث أضاف 148 طناً من المعدن إلى احتياطياته.

وقبل أسبوعين ضرب زلزال مدمّر تركيا بقوة 7.8 درجة، وأسفر عن قتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، فضلاً عن إلحاق الضرر بأكثر من 180 ألف مبنى في 11 محافظة تركية.