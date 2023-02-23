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أدنوك

تغطية اكتتاب "أدنوك للغاز" خلال ساعات.. الأكبر في تاريخ "أبوظبي"

يقدّر الإدراج قيمة "أدنوك للغاز" بـ 50.8 مليار دولار.. وبدء التداول في هذا الموعد!

دبي - العربية.نت
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تخطت طلبات المستثمرين جميع الأسهم المعروضة في أعمال الغاز الطبيعي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في غضون ساعات بعد بدء الطرح العام الأولي، في إشارة إلى استمرار الطلب القوي على طروحات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط.

وتمت تغطية دفتر أوامر الطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للغاز" بالكامل، وفقاً لإشعار أُرسل إلى المستثمرين، نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". وخصصت العديد من الصناديق، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي، 850 مليون دولار كمستثمرين أساسيين. من بينها أيضاً شركة "ألفا أبوظبي" و"IHC".

وتسعى شركة "أدنوك" إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من أعمالها في الغاز فيما من المقرر أن يكون أكبر طرح عام أولي هذا العام حتى الآن. وتبيع شركة "بترول أبوظبي الوطنية" حصة 4% في "أدنوك للغاز"، حيث يتم طرح كل من الأسهم البالغ عددها 3.07 مليار سهم بسعر يتراوح بين 2.25 و2.43 درهم.

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وفي الجزء العلوي من النطاق، ستبلغ قيمة الشركة 50.8 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الغاز المدرجة في العالم وعلى قدم المساواة تقريباً مع شركتي "إيني"، و"أوكسيدنتال بتروليوم".

كما سيكون الاكتتاب العام هو الأكبر على الإطلاق في أبوظبي، متقدماً على صفقة شركة المواد الكيميائية بروج في منتصف عام 2022.

وأظهرت البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" أنه في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حتى الآن هذا العام، تم جمع 1.67 مليار دولار فقط من خلال الاكتتابات الأولية.

وقبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، قامت "أدنوك" بتحويل 5% من أدنوك للغاز إلى شركة "طاقة" - أكبر منتج للطاقة في الإمارات العربية المتحدة.

جدول مزدحم

أعلنت "أدنوك" عن الاكتتاب العام في أواخر نوفمبر فقط وأنشأت وحدة الغاز رسمياً في بداية هذا العام. وأفادت "بلومبرغ" أن جدول الاكتتاب الضيق أدى إلى قيام مجموعة "غولدمان ساكس"، و"بنك أوف أميركا كورب" بإلغاء الصفقة.

وحالياً، يعمل "بنك أبوظبي الأول"، وبنك "إتش إس بي سي هولدنغز"، بشكل رئيسي في الإدراج.

ومن المقرر أن تستمر "أدنوك للغاز" في تلقي طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأفراد حتى الأول من مارس ومن المستثمرين المؤسسيين حتى اليوم التالي، مع إعلان التسعير النهائي في 3 مارس. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في 13 مارس.

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