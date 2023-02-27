"بي إم دبليو" تطلق أسطولاً تجريبياً من سيارات الهيدروجين.. هذه مواصفاتها!

أطلقت مجموعة بي إم دبليو "BMW"، اليوم الاثنين أسطولاً تجريبياً من مركبات الهيدروجين، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الألمانية العملاقة إلى الهيدروجين على أنه "القطعة المفقودة في أحجية التنقل الخالي من الانبعاثات".

يتم تجميع سيارة BMW iX5 Hydrogen، التي تستخدم خلايا وقود من تصنيع شركة "تويوتا"، وتبلغ سرعتها القصوى أكثر من 180 كيلومترا في الساعة، في منشأة في ميونيخ.

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وتخزن السيارة الهيدروجين في خزانين ويمكن تعبئتهما في 3 إلى 4 دقائق. ويمكنها السير لمسافة 500 كيلومتر في المرة الواحدة، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المتوقع أن تدخل السيارة للخدمة في عام 2023، على الرغم من أن حجم الإطلاق التجريبي صغير، مع أسطول من "أقل من 100 مركبة" من المقرر "استخدامها دولياً لأغراض العرض والتجربة لمختلف الفئات المستهدفة".

وفي بيان، قال رئيس "BMW"، أوليفر زيبس، إن الهيدروجين مصدر طاقة متعدد الاستخدامات وله دور رئيسي يلعبه في عملية انتقال الطاقة، وبالتالي في حماية المناخ.

ومضى في وصف الهيدروجين بأنه "أحد أكثر الطرق فعالية لتخزين ونقل الطاقة المتجددة.

كما قال: "لن تكون تقنية واحدة بمفردها كافية لتمكين التنقل الحيادي مناخياً في جميع أنحاء العالم".

وتعد "BMW"، واحدة من العديد من شركات السيارات التي تواصل النظر في إمكانات الهيدروجين. وتشمل الشركات الأخرى "تويوتا" و"هيونداي"، بينما تعمل الشركات الأصغر مثل "Riversimple" أيضاً على السيارات التي تعمل بالهيدروجين.