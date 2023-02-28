"BlackRock" يكشف لـ"العربية" عن الأسهم المفضلة خلال الفترة الحالية

قال خبير ومدير استثمار في "BlackRock" كريم شديد، إن الأسواق خلال فبراير الحالي تسعر أسعار الفائدة عند مستواها الأعلى عند 5.4%، بأكبر من المستويات المقدرة في يناير.

وأضاف شديد، في مقابلة مع "العربية"، أنه مع وصول الفيدرالي لهذا المستوى فإنه لن يخفض أسعار الفائدة بشكل سريع، وقد يستمر عند هذه المستويات لبقية عام 2023 وأوائل 2024.

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وذكر أن البقاء عند هذه المستويات سيكون بسبب التضخم، لافتا إلى أن أرقام التضخم الأخيرة كانت قوية.

وأفاد بأن أسهم القيمة مفضلة للاستثمار في الوقت الحالي، بما أن التضخم مستمر عند مستويات عالية، لافتا إلى أن تراجع مستويات التضخم في الفترة المقبلة سيكون بطيئا.

وتابع: "أيضا بعض أسهم التكنولوجيا قد تكون مفضلة للاستثمار في الفترة المقبلة، إلا أن أسهم في نفس القطاع ستعاني بسبب أسعار الفائدة المرتفعة".

وقال شديد، إن "BlackRock" تفضل الاستثمار في سندات الشركات أكثر من سندات الخزينة.