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هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
اقتصاد مصر

وزيرة التخطيط المصرية: الدولار والجنيه خياران لتقييم أصول الدولة

قالت إنه تم الاتفاق مع المستثمرين كل حالة على حدة قبل إتمام الصفقات

دبي - العربية.نت
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قالت وزيرة التخطيط المصرية، ورئيسة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، إن مصر ستتفق مع المستثمرين على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كانت ستقيم أصول الدولة التي ستطرحها للبيع بالدولار الأميركي أو بالجنيه المصري، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما يشكل اختيار العملة في تقييم المخاطر عقبة في محاولة مصر لتأمين العملات الأجنبية بسرعة لدعم الاقتصاد الذي يميل إلى أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقالت السعيد، في مقابلة يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، إنه سيكون هناك اتفاق "أولاً بيننا كحكومة والمستثمر" على العملة لكل صفقة.

على الجانب الآخر، كشفت وزيرة التخطيط المصرية، أن مصر وقطر تخططان لتأسيس صندوق استثمار مشترك وتجريان محادثات بشأن حجمه والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها.

كما وقع البلدان اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.

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