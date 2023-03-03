سيارة ذكية جديدة يتغير لونها وشكلها الخارجي حسب الطلب

ابتكرت شركة "بي إم دبليو" الألمانية، سيارة جديدة وذكية تقاوم الملل والرتابة اليومية، حيث يتغير لونها الخارجي عند الرغبة ودون الحاجة إلى أي طلاء أو أعمال يدوية.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" عن السيارة فإن مزاياها لا تتوقف عند تغير لونها الخارجي، وإنما من الممكن أن تنعكس صورة سائقها على هيكلها فيصبح مرئياً لكل المشاة في الشارع، ولكل السيارات المارة من جانبه.

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وكشفت الشركة الألمانية مؤخراً عن السيارة المبتكرة إلا أنها قالت إنها لن تُطرح للبيع، حيث لا يوجد خطط حتى الآن لجعلها متاحة أمام الجمهور.

وتم الكشف عن سيارة (BMW i Vision Dee) التي تومض بألوان مختلفة، لتكون الأولى من نوعها وشكلها في العالم، حيث لم يسبق لهذه الميزة أية سيارة من قبل.

وقال تقرير نشرته جريدة "DailyMail" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت" إن السيارة الرياضية الكهربائية تستخدم حبراً إلكترونياً للانتقال بين 32 لوناً، بما في ذلك البنفسجي والوردي والأصفر والأبيض والأحمر.

وينقسم جسم السيارة إلى "كبسولات دقيقة"، وهي جزيئات كروية دقيقة يبلغ قطرها مكافئاً لسمك شعرة الإنسان، وتحتوي هذه الكبسولات الدقيقة على أصباغ ملونة يتم تحفيزها بواسطة مجال كهربائي، اعتماداً على الإعداد المختار.

ويتسبب هذا في تجمع أصباغ لونية معينة على سطح كل كبسولة صغيرة، مما يمنح جسم السيارة الظل المطلوب.

ويمكن للسيارة المبتكرة أيضاً عرض صورة رمزية للسائق على النافذة الجانبية، بحيث يمكن رؤيتها للأشخاص في الخارج. كما يمكن أيضاً استخدام النوافذ القابلة للتعتيم من أجل "تلاشي الواقع"، على الرغم من أن هذا مصمم للاستخدام في حالة عدم قيادة السيارة.

وقالت شركة "بي إم دبليو" إن السيارة مجرد نموذج أولي وأنه لن يتم طرحها في السوق. وعندما سُئلت الشركة عن الغرض من تغيير لون السيارة قالت إنها "رؤية للمستقبل البعيد".

وقال متحدث باسم الشركة الألمانية: "نحن في "بي إم دبليو" نحاول دائماً دفع الأمور إلى أبعد الحدود، وهو ما يعني أيضاً استكشاف جميع جوانب المواد المبتكرة".