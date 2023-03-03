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أستر
صيدلية تابعة لشركة "أستر"
استحواذ

"فجر كابيتال" الإماراتية تستهدف الاستحواذ على "أستر" بـ500 مليون دولار

مصادر وكالة "بلومبرغ" قالت إن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة

لندن - العربية.نت
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كشفت مصادر مطلعة في الإمارات أن شركة "فجر كابيتال" ومقرها دبي دخلت في تحالف "كونسورتيوم" من أجل شراء حصة أغلبية في شركة "أستر" الهندية والمتخصصة في تقديم الخدمات الطبية في منطقة الخليج والهند وعدد من الدول الأخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها، إن المجموعة تضم مستثمرين آخرين من الشرق الأوسط إلى جانب "فجر كابيتال"، وإن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست متاحة للعامة حتى الآن، بحسب ما جاء في تقرير "بلومبرغ" الذي اطلعت عليه "العربية نت".

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وقالت المصادر إن الصفقة المحتملة قد تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن المناقشات جارية ولا يوجد أي تأكيد حتى الآن بأنها ستؤدي إلى صفقة. ورفض ممثل شركة "فجر" التعليق كما لم يكن ممثل شركة "أستر" متاحاً للتعليق.

وارتفعت أسهم "أستر" بنحو 3%، في بورصة مومباي الهندية يوم الجمعة.

وقال رئيس مجلس الإدارة آزاد موبين في عام 2021، إن الشركة التي تدير المستشفيات، بالإضافة إلى مئات العيادات والصيدليات في جميع أنحاء الهند ومنطقة الخليج، تعمل مع مستشارين لتخليص أعمالها في الشرق الأوسط.

وتتوسع "أستر" في الهند وتخطط لإضافة مئات من أسرة المستشفيات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث يوجد أكثر من نصف مستشفيات "أستر" داخل الهند، لكن هذا السوق يمثل ربع عائدات الشركة فقط.

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