قائمة "Goodreads" لأفضل 5 كتب في مجال العمل

مع دخول فصل الربيع، والشعور بضرورة التغيير، والتي تزداد الرغبة بها بعد شتاء تغلب عليه الألوان القاتمة، فقد لا يتوقف الأمر فقط عند حدود المنزل أو الملابس، ومن الضروري التفكير أيضاً في العمل أو تحديث سيرتك الذاتية، أو تنظيم جدولك اليومي أو أي مهمة أخرى تساعدك على إدارة وقتك في العمل بشكل أفضل والاقتراب من تحقيق أهدافك المهنية.

قدّمت "Goodreads"، قائمة ببعض الكتب التي تثير الإلهام حول العمل، والتي يمكن أن تساعدك في إعادة التموضع فكرياً بشكل صحيح، وهي كالتالي؛ وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يذكر أن جميع هذه الكتب نُشرت في عام 2022، وقد حصلت على تصنيف 4 نجوم على الأقل على موقع "Goodreads"، وأضاف 1000 عضو على الأقل هذه الكتب إلى رف "الرغبة في القراءة" على الموقع.

"التأثير هو قوتك الخارقة: علم كسب القلوب وإحداث التغيير وتحقيق الأشياء الجيدة"

بواسطة زوي تشانس

يمنح هذا الكتاب القراء مقعداً في الصف الأول في أكثر الصفوف شهرة في كلية "ييل للإدارة": "إتقان التأثير والإقناع".

يرشد "تشانس"، القراء إلى كيفية تنمية "الكاريزما"، وأن يصبحوا مفاوضين أقوى ويتعاملون مع الأشخاص المتلاعبين.

وأعرب أعضاء "Goodreads"، عن إعجابهم بنظرة "تشانس" الموجزة والقوية عن النفس البشرية.

"قواعد القوة السبعة: نصائح حول كيفية إنجاز الأمور وتعزيز حياتك المهنية"

بقلم جيفري فيفر

يشرح أستاذ السلوك التنظيمي في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة "ستانفورد"، جيفري فيفر، كيف تكون أكثر كفاءة وتترقى في حياتك المهنية، واعداً بـ "نتائج تغير حياتك" في 8-10 أسابيع إذا اتبعت نصيحته إلى نقطة الانطلاق.

"قرصنة بيروقراطية: أنجز المهام مهما كان دورك في أي فريق"

بقلم مارينا نيتز ونيك سيناي

إذا كنت قد أصبت بالإحباط بسبب الروتين أو شعرت أنه لم يستمع أحد لأفكارك في العمل، فهذا الكتاب مناسب لك.

أمضت "نيتز" و"سيناي" الكثير من حياتهما المهنية في التنقل في بعض أصعب البيروقراطيات في العالم، من البيت الأبيض إلى عالم رأس المال الاستثماري.

في كتاب "قرصنة البيروقراطية"، يقدمان استراتيجيات قابلة للتنفيذ لأخذ زمام المبادرة وتحويل أفكارك إلى تأثير، حتى في أكثر البيئات تحدياً.

"الإيجاز الذكي: قوة قول المزيد بالقليل"

بقلم جيم فانديهي ومايك ألين وروي شوارتز

يقوم مؤسسو "Axios" بتعليم القراء كيفية التواصل بطريقة واضحة وموجزة ومقنعة سواء عبر الإنترنت أو بشكل شخصي.

مبدأهم التوجيهي؟ "الإيجاز هو الثقة. والتطويل مخوّف".

"التحول إلى صانع التغيير: دليل عملي وشامل لقيادة التغيير الإيجابي على أي مستوى"

بقلم أليكس بوداك

في كتاب "التحول إلى صانع التغيير"، يقدم أليكس بوداك، المحاضر في جامعة كاليفورنيا بيركلي، بحثاً أصلياً حول السمات المشتركة بين صانعي التغيير الناجحين بالإضافة إلى الأمثلة الواقعية (مثل أزمة كوفيد-19) لتعليم الناس كيفية تطوير العقلية والمهارات اللازمة لقيادة التغيير ويكون لها تأثير أكثر إيجابية في حياتهم ومهنهم.

وصفه أعضاء "Goodreads" بأنه دليل "ممتاز" لأي شخص يرى فرصة للتغيير الاجتماعي أو التنظيمي ويريد قيادة هذا التغيير، حتى لو لم تكن في موقع التأثير أو السلطة.