"البوصلة الذهبية" للعربية: 8 مناجم جديدة في السعودية بالمراحل النهائية لبدء الإنتاج

قال المدير العام لشركة البوصلة الذهبية للاستشارات التعدينية في السعودية، مشاري العلي، في مقابلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، إنه يوجد نحو 8 مناجم جديدة في السعودية في المراحل الأخيرة للبدء في الإنتاج.

وأضاف العلي، أن هناك العديد من الاحتياطيات التي تم الإعلان عنها بالمملكة وبخاصة خامي الذهب والنحاس، وكذا العديد من الخامات التي تدخل في الصناعات التحويلية.

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وأوضح أنه يوجد العديد من فرص الاستثمار في مجال استكشاف المعادن في السعودية.

شهد قطاع الاستكشاف التعديني السعودي انطلاقة جديدة في السنوات الماضية، بعد عملية التقييم الشامل للإمكانات التعدينية التي تنفيذها بالتعاون مع شركات استشارية عالمية عام 2016.

وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية منافسات على 5 مواقع للكشف عن المعادن، وتمت ترسية موقعين العام الماضي في الخنيقية وأم الدمار.

كما حددت الوزارة ستين فرصة للاستثمار في القطاع، ومن المتوقع تحديد العديد من الفرص الأخرى خلال السنوات المقبلة.