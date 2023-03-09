مجموعة "الأنصاري" للعربية: نعتزم التوسع في دول الخليج

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية"، راشد علي الأنصاري، إن الهدف الرئيسي من طرح الشركة في سوق دبي المالي، كأول إدراج هذا العام، هو الحفاظ على نجاحاتها المحققة خلال 55 عاماً، والحفاظ على ديمومتها عبر الأجيال كونها شركة عائلية.

وفي مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، قال راشد الأنصاري، إن من أهداف الطرح أيضاً تجهيز الشركة للمرحلة القادمة للنمو وفتح أبواب جديدة للنمو في الأسواق المحلية.

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وسيكون الطرح عبر بيع الشركات الحاليين حصة 10% من أسهم الشركة تذهب حصيلتها لهم لاستثمارها بطريقة خاصة، وفقا للرئيس التنفيذي للمجموعة.

وعن أداء المجموعة، قال راشد الأنصاري، إن ربحية الشركة عالية وتكاليفها التشغيلية قليلة، وبلغت أرباحها 1.2 مليار درهم العام الماضي، ولديها سيولة تزيد على 626 مليون درهم.

وعن تحوط المجموعة تجاه تغير أسعار العملات، قال إن الشركة لديها أساليب خاصة في "عملية الهجن" للعملات الرئيسية بطريقة تحميها من تقلبات العملات الرئيسية.

وأوضح أنه لحماية مركز "الأنصاري المالية" في السوق فإنها تستثمر بشكل مباشر في زيادة عدد الفروع وكلما ارتفع عدد الفروع ترتفع الحصة السوقية في الإمارات، حيث تتوزع استثمارتها على زيادة الفروع وأيضا على القنوات الرقمية التي تمثل نسبة 15% من إجمالي العمليات.

وقال إن المجموعة، تحقق نمواً كبيراً وتدر ربحية عالية وتكاليفها التشغيلية منخفضة.

وأضاف أنها تمتلك نصيب الأسد من الحصة السوقية في الإمارات التي تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم لتحويلات المغتربين.

وتابع: "تتواجد "الأنصاري المالية" في دولة الكويت منذ عام 2002، وهو ما يثبت قدرتها على دخول أسواق جديدة، وتقدمت بطلب للاستحواذ على شركة كويتية وتنتظر موافقة البنك المركزي الكويتي على الاستحواذ، لتصبح بعد الصفقة رابع شركة صرافة في الكويت".

وأوضح أنها تتطلع إلى التوسع في دول جديدة، عبر التركيز على اقتصادات قوية لديها نسبة كبيرة من المغتربين، وبالتالي ستركز على دول الخليج الفترة المقبلة.

وقالت شركة الأنصاري للخدمات المالية التي تتخذ من الإمارات مقرا، اليوم الخميس، إنها تعتزم طرح 750 مليون سهم في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي تمثل 10% من قيمة رأس المال المصدر للشركة.

وأضافت الشركة في بيان، أن فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي ستكون بين 16 و24 مارس/آذار، ومن المتوقع إدراج الأسهم في البورصة بحلول السادس من أبريل/نيسان.