أكبر صندوق سيادي في العالم يتوقع استرداد بعض استثماراته في ديون "SVB"
متحدث باسم الصندوق: من السابق لأوانه تحديد المبلغ المتوقع استرداده
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي - أكبر صندوق سيادي في العالم - يوم الاثنين، إنه يتوقع استرداد بعض الاستثمارات التي قام بها في سندات مجموعة "SVB" المالية الأميركية المنهارة.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن متحدث باسم الصندوق في رسالة بالبريد الإلكتروني قوله: "هذا أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية. نراقب عن كثب الوضع في السوق"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وأضاف: "نتوقع استرداد بعض المال من تعرضنا الائتماني، لكن من السابق لأوانه تحديد المبلغ".
اعتباراً من إغلاق السوق يوم الأربعاء، كان الصندوق يحتفظ بـ 1699 مليون كرونة نرويجية (159.5 مليون دولار) في أسهم "بنك سيليكون فالي"، و1103 ملايين كرونة في السندات (103.5 مليون دولار).
يذكر أن بيانا مشتركا من عدة جهات رقابية حكومية أميركية، أكد أن جميع أموال المودعين آمنة ويمكن استردادها من اليوم.
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