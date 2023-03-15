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خاص

"الأهلي السعودي": لا نستطيع زيادة الاستثمار في "كريدي سويس" لقواعد تنظيمية

الخضيري: لا نعتقد أن كريدي سويس يحتاج لمزيد من الأموال

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، إن البنك لا يستطيع زيادة الاستثمار في "كريدي سويس" لتداعيات تنظيمية.

وأضاف الخضيري، في مقابلة مع قناة "العربية"، "تصريحاتي حول "كريدي سويس" فسرت بشكل خاطئ".

وكانت تصريحات "الخضيري" أدت إلى خسائر في سهم بنك كريدي سويس وصلت إلى 25% خلال جلسة اليوم الأربعاء.

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وأشار الخضيري، إلى سعر سهم "كريدي سويس" رخيص جدا حاليا إذا نجحت خطة البنك.

وبالنسبة لأزمة بنك سيليكون فالي، أوضح الخضيري: "لا يوجد ما يستدعي التخوف من أثر SVB على المنطقة".

من جانب آخر، قال الخضيري، إن النهضة الاقتصادية للمملكة تزيد من الطلب على الإقراض.

وكان الخضيري، قد قال في وقت سابق من اليوم، إنه لا يعتقد أن بنك كريدي سويس يحتاج لمزيد من الأموال، موضحا أن البنك الأهلي سيتخارج من "كريدي سويس" عند تحقيق القيمة المطلوبة للاستثمار.

وقال الخضيري: "إنه لن يتسنى إعطاء بنك كريدي سويس المزيد من السيولة لأنه لا يمكن زيادة حصة الملكية فيه عن 10% بسبب قواعد تنظيمية".

كان البنك الأهلي السعودي، قد أعلن الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية زيادة رأس المال مع مجموعة كريدي سويس.

وقال "الأهلي السعودي" في بيان سابق، إن البنك أصبح مالكاً لما نسبته 9.88% من أسهم مجموعة كريدي سويس بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022م.

وأضاف، تكلفة مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدت سويس بلغت 1.396 مليار فرنك سويسري، وهو ما يعادل 5.5 مليار ريال تقريباً.

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