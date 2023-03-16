شركات عملاقة تكتب الفصل الأخير لعصر الوباء.. العودة للمكاتب حتمية!

وسط جولة ثانية من عمليات التسريح الكاسحة للعمال، دعا الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرغ، الموظفين للعودة للعمل من المكتب، إذ تعد "ميتا" الأحدث بين الشركات الكبرى التي تتراجع عن سياسات العمل عن بُعد المتساهلة وتدعو العمال إلى العودة للمكاتب في عام 2023، لتنضم إلى شركات أخرى مثل "أمازون"، و"ستاربكس"، و"والت ديزني".

وتأتي الطلبات مع تجاوز إشغال المكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام نسبة 50% لأول مرة منذ بدء الوباء، ويواصل المديرون التنفيذيون مثل جيمي ديمون من بنك جي بي مورغان رفض العمل عن بُعد. وقال ديمون مؤخراً إن العمل من المنزل "لا يجدي" للمديرين أو الموظفين الأصغر سناً.

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وتتبع سياسات العودة إلى المكتب لهذا العام مخططات عام 2022 لشركات مثل "غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، و"أبل"، و"بيلوتون"، كما طلب "بلومبرغ إل بي" من الموظفين العودة للعمل لـ 3 أيام في الأسبوع على الأقل.

في غضون ذلك، نشأت تكهنات حول أسباب أخرى لرغبة المديرين التنفيذيين في عودة العمال شخصياً، مثل الاحتفاظ بالإعفاءات الضريبية للشركات.

وفيما يلي قائمة بالشركات الكبرى التي تطلب عودة العمال إلى مكاتبها في عام 2023:

1. أمازون

طلبت الشركة من الموظفين العودة إلى مكاتبهم 3 أيام في الأسبوع بدءاً من الأول من مايو. وذلك بعد أن قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي في أكتوبر إن المديرين سيكونون قادرين على تحديد عدد المرات التي يجب أن يحضر فيها موظفوهم.

جاء الأمر في أعقاب تسريح جماعي لنحو 18000 موظف على حين غرة.

2. شركة جنرال موتورز

حددت شركة صناعة السيارات تاريخ العودة إلى المكتب في 30 يناير، مما يتطلب من الموظفين تقديم تقرير إلى المكاتب ثلاثة أيام في الأسبوع. تسبب الإعلان في ضجة بين موظفي الشركات، مما أدى إلى اصطياد الكثيرين على حين غرة.

3. ميتا بلاتفورمز

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرغ، عن خطط للتخلي عن 10000 عامل آخر وإغلاق 5000 وظيفة مفتوحة هذا الربيع في جولة أخرى من التخفيضات العميقة في أعقاب أول تسريح للشركة على نطاق واسع لـ 11000 موظف في الخريف.

4. وول ستريت جورنال

أصدرت شركة "News Corp" الناشر لصحيفة وول ستريت جورنال وصحف أخرى مذكرة إلى القوى العاملة لديها لتشجيعهم على العودة إلى المكتب من أجل "التفاصيل الدقيقة للغة الجسد والفروق الدقيقة في النظرات المعرفية"، والتي لا يسمح بها العمل من المنزل.

وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي روبرت طومسون أعرب عن رغبته في زيادة عدد أيام العمل من المكتب، إلا أن الشركة ظلت غامضة بشأن عدد الأيام التي يتوقع أن يحضر فيها الموظفون بالضبط.

وقال طومسون في المذكرة: "هناك مجال للمرونة في بيئة العمل، لكن هذه المرونة ليست بلا حدود". "الحضور أمر حتمي لأن التعاون من أولويات كل من أعمالنا".

5. سناب

أخبر إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة "Snap Inc" الموظفين، أنه من المتوقع أن يلتزموا بالحضور إلى المكتب 4 أيام في الأسبوع في فبراير. يأتي الأمر بعد أن قام مطور Snapchat ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى بتسريح 20% من قوتها العاملة في أغسطس.

وكتب شبيغل في مذكرة "ما قد يضحي به كل منا من حيث راحتنا الفردية، أعتقد أننا سنجني من حيث نجاحنا الجماعي". "لقد عملنا بهذه الطريقة لفترة طويلة لدرجة أنني أخشى أننا نسينا ما فقدناه - وما يمكن أن نكسبه - من خلال قضاء المزيد من الوقت معاً".

6. ستاربكس

أمر الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "Starbucks Corp"، هوارد شولتز موظفي الشركات بالعودة إلى المكاتب 3 أيام في الأسبوع في يناير.

وقال شولتز إن موظفي الشركة "قطعوا وعوداً" العام الماضي بأن يكونوا في المكتب من يوم إلى يومين في الأسبوع، لكن البيانات أظهرت أن العديد منهم لم ينجحوا في ذلك.

7. وولمارت

ستغلق الشركة مكاتبها التقنية في أوستن، وتكساس، وبورتلاند، وأوريغون، وكارلسباد، مما يتطلب من الموظفين المتضررين الانتقال إلى مكاتب الشركة الأخرى، بما في ذلك مكتب في سان برونو، أو مقرها الرئيسي في بنتونفيل، أركنساس، حيث سيحتاجون إلى الحضور للمكتب مرتين في الأسبوع على الأقل.

ووفقاً لمذكرة داخلية، فإن أولئك الذين يختارون مغادرة الشركة نتيجة الإغلاق سيحصلون على تعويضات إنهاء الخدمة.

8. والت ديزني

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، بوب إيغر، الذي عاد لقيادة الشركة في نوفمبر، أمراً يقضي بضرورة الحضور في المكتب لمدة 4 أيام بدءاً من 1 مارس، وهو واحد من أكثر التفويضات صرامة حتى الآن خارج وول ستريت.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت الشركة إنها ستلغي 7000 وظيفة.

وفي أول لقاء له مع الموظفين بعد عودته العام الماضي، قال إيغر إنه يخطط لقضاء ساعات طويلة في المكتب وقال مازحا إنه يأمل ألا يشعر بالوحدة.