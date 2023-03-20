تناقضات كبيرة في صفقة "كريدي سويس".. ماذا تعني للأسواق العالمية؟

وافق بنك "UBS" على شراء منافسه المحلي "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.25 مليار دولار) يوم الأحد.

على الرغم من التصريحات الجريئة من السلطات السويسرية والبنوك المركزية بشأن عودة الاستقرار، لا يبدو أن الصفقة قد هدأت المخاوف بشأن المخاطر النظامية على الأسواق العالمية.

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فبعد سنوات من الخسائر الفادحة والفضائح المكلفة، بدأ الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم لبنك كريدي سويس بانهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيغنتشر، الأميركيين، وتفاقم عندما قال أكبر مستثمر في البنك – البنك الأهلي السعودي - إنه لا يستطيع تقديم أي مساعدة مالية أخرى بسبب قيود تنظيمية.

كما فشل الإعلان عن قرض يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري من البنك الوطني السويسري في تهدئة مخاوف المستثمرين، وفي النهاية استلزم "الإنقاذ الطارئ" للمؤسسة التي يبلغ عمرها 167 عاماً تدخل "UBS".

وقال رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس، أكسل ليمان، في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن "التطورات الأخيرة التي انبثقت عن البنوك في الولايات المتحدة ضربتنا في أكثر اللحظات غير المواتية".

وأضاف ليمان: "لقد أوضح فقدان الثقة المتسارع والتصعيد خلال الأيام القليلة الماضية أن بنك كريدي سويس لم يعد موجوداً في شكله الحالي. "يسعدنا إيجاد حل، وأنا مقتنع بأنه سيحقق استقراراً وأمناً دائماً للعملاء والموظفين والأسواق المالية ولسويسرا"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من المتوقع أن تنتهي صفقة السعر المخفض هذا العام وتخلق عملاقاً مصرفياً بأكثر من 5 تريليونات دولار من إجمالي الأصول المستثمرة. وتتضمن الصفقة أيضاً دعماً من الحكومة السويسرية، والمنظم المالي FINMA، والبنك الوطني السويسري (SNB)، والذي سيقدم خط سيولة يصل إلى 100 مليار فرنك سويسري، مدعوماً بضمان افتراضي فيدرالي. ستقدم الحكومة ضماناً للخسارة يصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري، مع افتراض "UBS" لأول 5 مليارات من الخسائر المحتملة.

لكن أسهم كل من "يو بي إس" و"كريدي سويس" تراجعت صباح الاثنين.

الوضوح أخيراً؟

من جانبه، قال بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة في وقت متأخر من يوم الأحد إن الصفقة والسيولة المرتبطة بها وضمانات الخسارة وفرت "الوضوح" وقللت من المخاطر المستمرة. ونتيجة لذلك، أوصى البنك الأميركي بزيادة الوزن لأسهم البنوك الأوروبية.

وأضاف: "بالطبع، نحن ندرك أن الوضع بين البنوك الإقليمية الأميركية لا يزال متقلباً. لكن نشعر بالارتياح من محدودية العدوى من البنوك الإقليمية الأميركية إلى بنوك مراكز المال الأكبر، وهو اتجاه نتوقع استمراره"، حسبما قال محللو استراتيجيات الائتمان بعملاق "وول ستريت".

لكن تبقى الأسئلة الأكبر حول التأثير المحتمل للصفقة على السوق. وقال جيمس سيم، رئيس قسم الأسهم في "ريفر آند ميركانتايل"، إن السوق في وضع "البحث والتدمير".

وتابع، "هذا يحل مشكلة خاصة في بنك كريدي سويس، لكنني لست متأكداً من أنه أطفأ الحريق المشتعل بأكمله". على الرغم من أنه أضاف أن بقية النظام المصرفي الأوروبي "أقوى بكثير" مما كان عليه".

منذ الأزمة المالية العالمية، أنشأت البنوك في القارة حواجز رأسمالية أكبر بكثير من أجل تحمل المخاطر النظامية.

اقترح "سيم" أنه إذا انخفضت أسهم البنوك الأوروبية بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة، فقد "يبدأ في قضم" بعض الأسهم، وربما حتى "UBS".

ويرى أنه على المدى القصير، فقد لا يسعد السوق بهذه الصفقة لـ "UBS"، فهي ليست جوهر الاستراتيجية، لكن على المدى المتوسط فإنها من المحتمل أن تمنحهم ميزة للتنافس عالمياً مع الأميركيين وتضعهم في منصب محصن محليا.

المخاطر لا تزال قائمة

وفي حين أن الصفقة قد تنهي الشكوك حول جدوى "كريدي سويس" كعمل تجاري، لا يزال بعض المحللين يعتقدون أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، حيث يتم تجزئة النقاط الدقيقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

بدوره، قال رئيس مجموعة الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، نيل شيرينغ: "تتمثل إحدى المشكلات في أن السعر المبلغ عنه البالغ 3.25 مليار دولار (0.5 فرنك سويسري للسهم) يعادل حوالي 4% من القيمة الدفترية، وحوالي 10% من القيمة السوقية لبنك كريدي سويس في بداية العام".

ويشير هذا إلى أن جزءاً كبيراً من أصول كريدي سويس البالغة 570 مليار دولار قد تكون إما ضعيفة القيمة أو يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر التعثر. وقد يؤدي ذلك إلى تجدد التوتر بشأن صحة البنوك".

وأضاف شيرينغ أنه قد تكون هناك مخاطر على الصفقة "لأسباب قانونية أو مالية، أو إذا تراجعت الثقة في "UBS" وتراجعت الأمور بشأن الصفقة".

إصدار السندات AT1

وكجزء من الصفقة، أعلنت الهيئة التنظيمية السويسرية "FINMA" شطب ما قيمته 16 مليار فرنك سويسري من سندات المستوى 1 الإضافية (AT1) من "كريدي سويس"، والتي يخشى بعض المستثمرين أن تشير إلى مزيد من المخاطر غير المباشرة للائتمان العالمي.

وأوضح تشارلز هنري مونشاو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك سيز: "تم طرح سندات AT1 في أوروبا بعد الأزمة المالية العالمية لتكون بمثابة امتصاص للصدمات عندما تبدأ البنوك في الانهيار".

وأضاف، أن هذه السندات مصممة لفرض خسائر دائمة على حاملي السندات أو لتحويلها إلى حقوق ملكية إذا انخفضت نسب رأس مال البنك إلى ما دون المستوى المحدد مسبقاً، مما يدعم بشكل فعال ميزانيته العمومية ويسمح له بالبقاء في العمل. ووفقاً لنظام الإنقاذ السويسري، فإن ديون AT1 أعلى من حقوق الملكية في شلال امتصاص الخسائر.

ويرى مونشاو أن سندات "AT1"، التي تم تخفيضها إلى الصفر هي "تطور مثير" بالنظر إلى أن حاملي السندات غير المضمونين عادة ما يحتلون مرتبة أعلى من حاملي الأسهم في هيكل رأس المال.

وجادل بأن هذا يثير تساؤلات حول القيمة الحقيقية للسندات الطارئة القابلة للتحويل والمعروفة باسم (CoCo) ويخلق مخاطر من انتشار العدوى.

وأضاف: "هناك أيضاً خطر التأثير غير المباشر على الائتمان العالمي (على الرغم من أننا نلاحظ أن السندات المضمونة رفيعة المستوى تبدو مرنة للغاية بما في ذلك السندات المضمونة من كبار المسؤولين الاقتصاديين والتي قفزت أسعارها صباح اليوم الاثنين)".

من جانبه، سلط "غولدمان ساكس" الضوء على أن التخفيض يمثل أكبر خسارة على الإطلاق لمستثمري AT1 منذ ولادة فئة الأصول بعد الأزمة المالية العالمية، وجادل بأنه على الرغم من أنه يحافظ على بعض قيمة المساهمين، فإن القرار "يضعف إلى حد كبير القضية لإضافة المخاطر".

وقال محللو الاستراتيجيات الائتمانية في البنك: "ما إذا كان المستثمرون يتعاملون مع هذا القرار على أنه قرار لمرة واحدة أو ما إذا كانوا يعيدون التفكير في عدم تناسق عائد المخاطرة في أوقات الضائقة المالية المتزايدة، فلا يزال يتعين رؤيته".

"ولكن من وجهة نظرنا، أصبح من الصعب تقييم جاذبية الانتعاش الكبير تاريخياً للفارق السعري الذي توفره سندات AT1 مقابل نظيراتها من الشركات ذات العائد المرتفع "HY"، والتي من المحتمل أن تقيد الشهية نحو فئة الأصول "AT1".