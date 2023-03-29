إعادة تعيين سيرجيو إرموتي مديراً لـ"يو بي إس" لتنفيذ صفقة "كريدي سويس"

استعان مصرف "يو بي اس" الأكبر في سويسرا بخدمات مديره العام السابق سيرجو إرموتي ليقود عملية الاستحواذ على بنك "كريدي سويس" التي تقررت لاحتواء أزمة عالمية الأبعاد.

وسبق لإرموتي أن أدار بنك "يو بي اس" مدة تسع سنوات ونجح في تصحيح مساره. وسيتولى منصبه مديرا عاما للمصرف اعتبارا من الخامس من أبريل/نيسان على ما قال البنك الأربعاء في بيان، موضحا أن المدير العام الحالي رالف هامرز وافق على الاستقالة لكنه سيبقى إلى جانبه خلال فترة انتقالية.

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وأوضح البيان أن "مجلس الإدارة اتخذ القرار على ضوء تحديات جديدة يواجهها يو بي اس بعد إعلان صفقة الاستحواذ" على المصرف الثاني في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد المصرف أن إرموتي "سيخلف رالف هامرز الذي وافق على الانسحاب لما في ذلك مصلحة الكيان الجديد والقطاع المالي السويسري والبلاد".

وبدفع من السلطات السويسرية وافق "يو بي اس" على شراء المصرف المنافس "كريدي سويس" لتجنب إفلاسه.

سبق لإرموتي ان أدار "يو بي اس" بين العامين 2011 و2020 وصحح مساره بنجاح بعد الصدمة التي خلفتها الأزمة المالية في 2008 وفضائح. وتولى بعد ذلك رئاسة مجموعة "سويس ري" لإعادة التأمين.

المستثمرون يرحبون

وقد ارتفعت أسهم "UBS" بنسبة 2%، عند الافتتاح.

إرموتي - الذي كان الرئيس التنفيذي للمجموعة في "UBS" لمدة تسع سنوات من نوفمبر 2011 إلى أكتوبر 2020 - سيحل محل الرئيس التنفيذي الحالي رالف هامرز. يشغل إرموتي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين Swiss Re.

وقالت الشركة إن هامرز سيبقى في "UBS" لتقديم المشورة للبنك خلال الفترة الانتقالية "لضمان إغلاق ناجح للصفقة وتسليم سلس".

في صفقة أبرمها المنظمون السويسريون، وافق أكبر بنك في سويسرا يو بي إس في 19 مارس على شراء منافسه "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.2 مليار دولار). جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

جاء تغيير القيادة "في ضوء التحديات والأولويات الجديدة التي تواجه "UBS" بعد إعلان الاستحواذ"، وفقا لبيان للبنك اليوم الأربعاء.

نجاحات سابقة

وأشار البيان إلى كيفية "نجاح إرموتي" في إعادة وضع البنك في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، و"تحقيق تغيير عميق في الثقافة داخل البنك". وقال إن ذلك سمح للمقرض السويسري "باستعادة ثقة العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين، مع استعادة اعتزاز الناس بالعمل لدى المصرف".

وقالت هامرز لموظفي عملية الاستحواذ التي دبرتها الحكومة إن بنك يو بي إس "لم يشتر بنك كريدي سويس فقط لإغلاقه"، وفق ما نقلته "رويترز".

في هذا الإعلان، وصف رئيس مجلس إدارة UBS، كولم كيليهر، هامرز بأنه "مدير تنفيذي متميز" قاد "UBS" إلى "نجاح غير مسبوق على الرغم من البيئة الصعبة".

وقال إنه في حين أن الاستحواذ على Credit Suisse يدعم استراتيجية UBS الحالية، فإنه يفرض أولويات جديدة على المجموعة.

قال كيليهر: "من خلال خبرته الفريدة، أنا واثق جدًا من أن سيرجيو سيقدم التكامل الناجح الضروري للغاية لعملاء البنوك وموظفيها ومستثمريها، ولسويسرا".

خطوة مفاجئة

فاجأت هذه الخطوة بعض مراقبي السوق، لكن أحد المحللين قال إنها كانت مجرد جزء من تداعيات صفقة الاستحواذ.

كما هو الحال مع "جميع عمليات الاستحواذ القسرية أو الاستحواذ على أطراف غير متساوية"، هكذا قال بيتر غارنر ، رئيس استراتيجية الأسهم في "ساكسو بنك"، لشبكة "CNBC" الأميركية اليوم الأربعاء.

"كان من الواضح جدًا أن الرئيس التنفيذي السابق في "UBS" لم يكن سعيدًا حقًا بما حدث، هذا وأعتقد أن هذه هي التداعيات التي تراها الآن".

يقول الرئيس التنفيذي السابق لبنك يو بي إس في المملكة المتحدة إن انهيار بنك كريدي سويس هو قضية "خاصة بالخصوصية"