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صندوق الثروة السيادي النرويجي
صندوق الثروة السيادي النرويجي
أزمة مصرفية

صندوق الثروة النرويجي سيصوت ضد 7 من مديري "كريدي سويس"

يمتلك 1% من أسهم البنك

دبي - العربية.نت
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قال صندوق الثروة السيادي النرويجي على موقعه على الإنترنت إنه سيصوت ضد إعادة انتخاب العديد من مديري مجموعة كريدي سويس، بمن فيهم الرئيس أكسل ليمان، في اجتماع المستثمرين السنوي للبنك.

ومن المقرر أن يعقد المقرض السويسري المتعثر، والذي استحوذت عليه مجموعة "UBS Group AG" الشهر الماضي في عملية استحواذ تاريخية بوساطة حكومية، اجتماع المساهمين في 4 أبريل.

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وكان الصندوق النرويجي قد خفض حصته إلى حوالي 1% في "كريدي سويس"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن المتحدث الرسمي باسم "كريدي سويس" في مارس، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وسيصوت أعضاء مجلس الإدارة الآخرون في بنك "Norges Bank Investment Management" ضد إيريس بونيت وكريستيان جيلرستاد وشان لي وسيرينا ماسيا وريتشارد ميددينغز وآنا بيسوا.

وقال الصندوق "يجب أن يكون للمساهمين الحق في طلب تغييرات في مجلس الإدارة عندما لا يتصرف في مصلحتهم الفضلى".

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