إيلون ماسك يفقد لقب الأغنى في العالم بسبب "تويتر"

خسر الملياردير الأميركي إيلون ماسك رسميًا لقب أغنى رجل في العالم وفقا للقائمة السنوية التي تصدرها مجلة فوربس.

ويعتبر رئيس "تسلا" و"تويتر" الآن ثاني أغنى ملياردير، وتقدر ثروته بنحو 180 مليار دولار، أي أقل بـ 39 مليار دولار من العام السابق. تم منح المركز الأول إلى برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة LVMH الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة. زادت ثروته الصافية بأكثر من 50 مليار دولار في العام الماضي إلى 211 مليار دولار.

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لا ينبغي أن يكون في هذا مفاجأة لماسك، الذي تذبذب مركزه في قائمة فوربس التي يتم تحديثها يوميًا، على مدار الأشهر العديدة الماضية. غالبًا ما يتبادل هو وأرنو الأماكن.

ومع ذلك، فإن قائمة الثلاثاء تتعقب ثروته سنويًا. أوضحت فوربس أن ثروة ماسك قد تراجعت لأن شراءه على "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار ، بتمويل من أسهم Tesla، أخاف المستثمرين وأدى إلى انخفاض حاد في أسهم "تسلا" العام الماضي. كسبت أسهم "تسلا" الكثير من ما فقدته هذا العام لكنها لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل شراء ماسك لموقع "تويتر"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNN" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت".

قالت مجلة فوربس إن أسهم "Tesla" انخفضت بنسبة 50% منذ استحواذه على "Twitter" قبل عام. تشير المجلة إلى أن "سبيس إكس" هي نقطة مضيئة للملياردير، حيث زاد تقييمها من 13 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال العام الماضي.

خسر مؤسس أمازون جيف بيزوس أكبر مبلغ من المال من أي ملياردير في القائمة (57 مليار دولار)، مما أدى إلى هبوطه من المركز الثاني إلى المركز الثالث. يمكن أن تُعزى الخسارة إلى خسارة أسهم أمازون لما يقرب من 40% من قيمتها العام الماضي.

بالنسبة إلى برنار أرنو، قالت فوربس إن الفرنسي كان يتمتع بـ "سنة لافتة" في عام 2022 بسبب الأرباح القياسية في مجموعة السلع الفاخرة.

وقالت "فوربس" إن العدد الإجمالي للمليارديرات في قائمة هذا العام انخفض إلى 2640 (انخفاضًا من 2668)، مسجلاً ثاني تراجع على التوالي.