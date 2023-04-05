"جونسون آند جونسون" تعرض 9 مليارات دولار لإنهاء دعاوى المنتجات المسرطنة

عرضت شركة الأدوية الأميركية العملاقة "جونسون آند جونسون"، اتفاقا بقيمة 8.9 مليار دولار لإنهاء جميع الدعاوى المرفوعة ضدها في أمريكا الشمالية بشأن بيع مسحوق "التلك" الذي ينسب إليه التسبب بإصابات بالسرطان.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة، فإن الاتفاق الذي لا يزال يتعين الموافقة عليه من جانب محكمة، "سيحل بشكل عادل وفعال جميع الشكاوى" التي تتهم مسحوق التلك باحتواء مادة الأسبستوس والتسبب في سرطان المبيض.

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وقالت شركة "جونسون آند جونسون" إن الصفقة لا تشكل اعترافا بالذنب، ولا تزال تؤكد أن منتجاتها التي تحوي مسحوق التلك "آمنة"، رغم أنها سحبتها من الأسواق الأميركية الشمالية وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتم الإعلان عن الاتفاق أمس الثلاثاء، والذي قد تمتد مدفوعاته من جانب شركة تابعة للمجموعة "جونسون آند جونسون" على 25 عاما، من شأنه أن "ينهي جميع الشكاوى الحالية والمستقبلية بشأن التلك"، بحسب بيان من الشركة ، التي أشارت إلى أن 60 ألف مدع وافقوا على مثل هذا الحل للنزاع القضائي.

وقال مسؤول قانوني في "جونسون آند جونسون" في البيان، "الشركة لا تزال تعتقد أن هذه الشكاوى لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الجدارة العلمية"، لكن هذا الاتفاق سيتيح "تعويض المدعين في غضون فترة زمنية معقولة".

وفي يونيو 2021، بعد أعوام من التقاضي، صدر أمر قضائي يلزم "جونسون آند جونسون" بدفع تعويضات بقيمة 2.1 مليار دولار، واعتبرت محكمة استئناف في ولاية ميزوري الأميركية أن المجموعة "باعت عن عمد منتجات تحتوي على الأسبستوس للمستهلكين"، ما تسبب في "معاناة جسدية ونفسية قوية".

ومع استمرارها بالدفع ببراءتها، أعلنت "جونسون آند جونسون" في مايو 2020 وقف بيع هذا المسحوق الذي يحتوي على التلك في أميركا وكندا، وهما بلدان انخفضت فيهما المبيعات بسبب تغير العادات وعدم ثقة المستهلكين بالمنتج.