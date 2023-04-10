ألمانيا تودع محطات الطاقة النووية

قالت ريكاردا لانج رئيسة حزب الخضر الألماني بالإغلاق المرتقب لآخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا، يمثل بداية جديدة.

وقالت لانج في تصريحات أمس لوكالة الأنباء الألمانية "إن الخروج من استخدام هذه المصادر لتوليد الطاقة يعد دخولا نهائيا إلى إمداد بالطاقة آمن ومحدود المخاطر وفي المتناول ونظيف، وكذلك دخول إلى الطاقات المتجددة".

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وأضافت أنه "سيتم بهذه الخطوة إرساء الأساس لرخاء مستقبلي ولقوة اقتصادية، ونستقل بذلك عن أسعار الطاقة التي لا يمكن دفعها"، وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

يذكر أن الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم حزب الخضر، قرر العام الماضي تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا حتى 15 أبريل الجاري، ليتجاوز بذلك الموعد النهائي للتشغيل الذي كان مخططا له حتى نهاية العام الماضي، ومن المقرر بذلك إنهاء استخدام الطاقة النووية في ألمانيا.

وقالت لانج إن دراسات حديثة أظهرت أن تكلفة استخدام الطاقات المتجددة في الإنتاج تقل أربع مرات عن تكلفة الطاقة النووية، كما يحمي استخدام طاقات متجددة على المدى الطويل من الزيادات المتوقعة في أسعار النفط والغاز.

في المقابل أظهر استطلاع رأي أجري في ألمانيا أن أغلبية الألمان يعارضون إغلاق المحطات النووية في بلادهم، وذلك قبل أيام قليلة من إغلاق آخر محطات الطاقة النووية العاملة في البلاد.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" الألماني لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد أم زونتاج" التي نشرت نتائجه في عددها الصادر أمس، أعرب 52% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم أنه من الخطأ فصل المحطات الثلاث المتبقية عن الشبكة الأسبوع المقبل، فيما أعرب 37% عن اعتقادهم أنه أمر صحيح، وأحجم 11% عن التصريح برأيهم.