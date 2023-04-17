10 سيارات الأكثر مبيعاً في مصر بالربع الأول.. تعرف عليها

كشفت بيانات رسمية، عن رواج نسبي لمبيعات السيارات في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام 2023، وتحديدا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وأوضح التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن ماركة "نيسان" قد تصدرت مبيعات سيارات الركوب الملاكي في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 29.7% مسجلة مبيعات بلغت نحو 2288 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

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وحلت ماركة "شيري" الصينية في الترتيب الثاني بحصة سوقية تبلغ نسبتها 19.7% بإجمالى 1513 سيارة. وفي المركز الثالث جاءت ماركة "بي واي دي" بحصة سوقية تبلغ نسبتها 9.9% بنحو 758 سيارة.

وفي المركز الرابع جاءت ماركة "تويوتا" بحصة سوقية بلغت نسبتها 9.3% بواقع 715 وحدة. فيما حلت ماركة "كيا" في المركز الخامس بحصة سوقية تبلغ نسبتها 5.2% بواقع 400 سيارة.

وجاءت ماركة "إم جي" في المركز السادس بحصة سوقية بلغت نسبتها 4.7% محققة مبيعات بنحو 363 سيارة. تلتها ماركة "هيونداي" في المركز السابع بحصة سوقية بلغت نسبتها 3.2% بنحو 247 سيارة. وفي المركز الثامن جاءت ماركة "رينو" بحصة سوقية نسبتها 2.8% مسجلة بيع 216 سيارة.

وحلت ماركة "ميتسوبيشي" في المركز التاسع بحصة سوقية تبلغ نسبتها 2.8% بواقع 213 سيارة. وفي المركز العاشر جاءت ماركة "ستروين" بعدد 210 سيارات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من عام 2023 الجاري.

كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشفت أن واردات مصر من السيارات أنهت العام الماضي على تراجع فاق المليار ونصف المليار دولار خلال 12 شهرا. حيث تراجعت واردات سيارات الركوب لتصل إلى 1.915 مليار دولار مقابل نحو 3.664 مليار دولار خلال العام 2021 بنسبة تراجع بلغت نحو 47.7%.

وأشارت البيانات، إلى أن واردات السيارات كانت هي الأعلى في قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث تراجعت باقي السلع ولكن بقيم أقل.

وإجمالا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجز فى الميزان التجاري سجل نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2022، مقابل 4.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت قيمته 54%.