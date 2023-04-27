توقعات بوصول الذهب لـ2100 دولار للأونصة.. بحلول هذا الموعد

توقع المدير التنفيذي لبنك "لومبارد أودير" Lombard Odier الشرق الأوسط، رضوان المغراوي، في مقابلة مع "العربية"، أن يرتفع سعر الذهب إلي مستوى 2100 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2023.

وقال المغراوي، إن هناك زيادة في الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية، حيث بلغت مشتريات المركزي الصيني نحو 58 طن ذهب منذ بداية العام الجاري، فيما اشترى المركزي التركي نحو 45 طن ذهب خلال ذات الفترة، كما أن صناديق الاستثمار المرتبطة زادت محافظها بنحو 32 طن منذ بداية 2023.

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وأضاف أن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وأزمة البنوك الأخيرة، والتوترات الجيوسياسية في بعض المناطق، مع التوقعات بتخلي الفيدرالي الأميركي عن السياسة النقدية المتشددة وضعف الدولار، من أبرز العوامل التي ستدعم أسعار الذهب.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض الدولار بنحو 2-3% مقابل اليورو، فيما ينخفض بنحو 10-11% مقابل الين الياباني، بدعم من عودة النشاط للعديد من الاقتصاديات وانفتاح الصين بعد كوفيد، وبدء التخلي عن الدولار كعملة رئيسية خصوصا مع التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2024.

وبين المغراوي، أن الاستثمار المفضل في السندات بدعم من التوقعات بتخلي البنوك المركزية عن السياسة النقدية المتشددة.

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% خلال اليوم، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وفق رويترز.