"الاتحاد العقارية" للعربية: سنبيع أصولا لتوفير السيولة وتخفيض المديونية

توقع عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، عامر خانصاحب، أن يتم التوقيع على اتفاق التسوية مع الإدارة السابقة للشركة بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية الأخير، خلال الربع الحالي وهو ما سينعكس بالإيجاب على القوائم المالية للشركة.

وقال عامر خانصاحب في مقابلة مع "العربية"، اليوم الجمعة، إنه تم تعيين خبير في الجرائم المالية في الربع الرابع من 2022، وبناء على تقاريره تم تقديم 13 شكوى جزائية، وبعد أشهر من المفاوضات تم التوصل إلى مبلغ التسوية بالأصول الموجودة الحالية.

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وتابع: "بعد موافقة الجمعية العمومية على التسوية سيتم توقيع الاتفاقية خلال الربع الثاني من العام الحالي".

وأشار إلى أن انعكاس التسوية على إيرادات الشركة في طور المناقشة مع مدقق الحسابات للوصول إلى قرار بشأنها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

وقال العضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، إن الشركة تمتلك 15 مليون قدم مربعة من الأراضي في سبورت سيتي كمساحة بناء، وكجزء من خطة التعافي ستبيع الشركة بعض الأراضي لتوفير السيولة لإنشاء مشاريع جديدة وتخفيض المديونية وعمل معالجة هيكلية لرأس المال.

وأضاف أنه في الوقت الحالي نركز على إرجاع الشركة إلى الربحية واستدامتها، ضمن خطة عمل لمدة 5 سنوات تتضمن زيادة الإيرادات إلى 3.5 مليار درهم منها 3 مليارات من التطوير العقاري، مع التركيز على الوصول إلى الربحية والتدفقات النقدية المستدامة.

يذكر أن الشركة لم تحقق أرباحاً تشغيلية خلال الـ 7 سنوات الماضية قبل عام 2022، والتي تحولت فيها إلى تحقيق أرباح بقيمة 30 مليون درهم.

وفي مقابلة سابقة، قال عامر خانصاحب، إن الشركة لا يوجد لديها أي مديونيات تعجز عن سدادها حاليا، قائلا: "نحن حالياً في مرحلة مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني لهيكلة ديون بقيمة 900 مليون درهم إلى مليار درهم، سيتم سداد جزء منها والباقي يجدول على فترة 4-5 سنوات".

وذكر أن الشركة انتهت العام الماضي من جدولة مديونية مستحقة بقيمة 595 مليون درهم لنحو 5 بنوك، تم سداد مستحقات 4 بنوك، والبنك الأخير تم جدولة مديونيته على 10 سنوات.